FİNANS

Gaziantep'in Suriye'ye ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'ten, Suriye'ye ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 560 milyon dolara yükseldi - Modernize edilerek "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye Ocak 2017-Ekim 2018 döneminde 75 bin tır ürün gönderildi

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'ten, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kanalıyla Suriye'ye bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 560 milyon dolar oldu.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, Türkiye ile bu ülke arasında yapılan ticareti olumsuz etkiledi. Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurlarından arındırılan bölgelerde ticaretin yeniden canlandırılması ve Suriyelilerin geçişini kolaylaştırmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda modernize edilen Karkamış, Çobanbey ve Öncüpınar gümrük kapılarının kapasiteleri artırıldı.

Özellikle Karkamış Gümrük Kapısı'nın "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilmesi ve modern haliyle 11 Aralık 2017'de hizmete girmesi kentten Suriye'ye ihracatı kolaylaştırdı.

Türkiye'de ilk defa uygulanan "tek durak" sistemiyle, yük taşıyan araçların gümrük işlemleri, sürücüler araçlarından inmeden yapılmaya başlandı. Bu sayede hem kapıda uzun tır kuyruklarının oluşması engellendi hem de gümrük işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Gaziantep'ten, Suriye'ye ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 560 milyon dolara çıktı. Bu ihracatın yüzde 40'ı ise Karkamış Gümrük Kapısı'ndan yapıldı.

- Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 75 bin tır geçti

AA muhabirinin, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği verilere göre, Karkamış Gümrük Kapısı'ndan günde ortalama 150 tırın giriş ve çıkışı sağlanıyor.

Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye Ocak 2017-Ekim 2018 döneminde 75 bin tır ürün gönderildi. Suriyeli iş adamları, Karkamış Gümrük Kapısı üzerinden üçüncü ülkelere de ulaşma imkanına kavuştu.

Gaziantep Valiliği de Suriye'ye ihracat yapmak isteyen Türk iş adamlarına Karkamış ilçesine komşu Cerablus'a kadar geçerli özel belgeyle sınırdan geçiş kolaylığı sağlıyor.

Devlet tarafından sağlanan kolaylıkların ardından Gaziantepli iş adamları, terörden arındırılan başta Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez olmak üzere birçok kentin yeniden inşası ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda etkin rol oynuyor.

GAP Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü kanalıyla ihracat yapan iş adamları, başta inşaat, gıda ve tekstil gibi temel ihtiyaç malzemelerini tırlarla Karkamış, Çobanbey, Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarından bu ülkelere gönderiyor.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyorTUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyorBebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz Gaziantep ihracat kapı Karkamış Gümrük Kapısı sınır suriye ticaret

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.