Gaziantepli ayakkabıcılar ihracat payını artırdı

İnce, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin 165 ülkeye 500 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yaptığını, bunun da 100 milyon dolarlık kısmının Gaziantep tarafından gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 20'sini yapar hale geldik. İnşallah bunu daha da artıracağız. 2023 hedefleri doğrultusunda ihracat payımızı yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar mesleklerini ileriye taşımaya ve firmalarını büyütmeye çalıştıklarını anlatan İnce, geçen yıl Türkiye'den 700 milyon dolar civarında ayakkabı ihraç edildiğini, bunun 120 milyon dolara karşılık gelen yaklaşık yüzde 17'sini Gaziantepli üreticilerin gerçekleştirdiğini kaydetti.

- Birlik çağrısı

Ülke genelindeki ekonomik sorunlardan sektörlerinin de etkilendiğini ancak sorunu aşabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran İnce, "Ama şu an büyük bir şanssızlık var. Dünya genelinde etkisini hızla sürdüren ekonomik savaş, Türkiye'yi de etkiliyor. Bu da ister istemez tüm sektörlerde olduğu gibi Gaziantep ayakkabı sektörünü de zora sokuyor." diye konuştu.

İnce, bu sorunun üstesinden gelebilmek için çalıştıklarını belirterek, çözüm önerileri ve çıkış yolu üretmek adına sık sık sektör temsilcileriyle bir araya gelip kentteki siyasilerle de konuyu tartıştıklarını dile getirdi.

Sıkıntıların kısa zamanda atlatılmasını öngördüklerine dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki en kısa zamanda bu yaşananları atlatacağız. O yüzden sektörün büyüklerinden ricamız, sektörün önünü tıkamayın. Çalışan firmaları durdurmayın, işçi çıkarmayın. Bu sektörden kazandığımızı, bu sektöre harcayacağımızı unutmayalım. Güzel bir söz var, 'Ay var günü besler, gün var yılı besler.' Bu krizi kazasız belasız geçireceğiz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."

