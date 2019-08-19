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Gaziantepli ayakkabıcılara "test laboratuvarı" hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda 200 metrekare alanda kurulan "Ayakkabı Test Laboratuvarı" sayesinde bölgede ve kentte üretilen ayakkabılar, gerekli fiziksel ve kimyasal testlerden geçirildikten sonra hızlıca piyasaya girecek - Test sonuçları elektronik ortamda ayakkabı üreticilerine iletilecek, laboratuvar sayesinde üreticiler hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlayacak - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz: - "Yılda yaklaşık 4 bin testin burada yapılması bekleniyor ancak kurmuş olduğumuz bu laboratuvarımız yıllık 40 bin test yapabilecek kapasiteye sahip" - Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce: - "Sektörel anlamda buna çok ihtiyacımız vardı, gerçekten ilaç gibi geldi. Bölgede üretilen ayakkabıları hızlıca testten geçireceğiz ve hemen piyasaya sokma şansımız olacak"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) hayata geçirilen "Ayakkabı Test Laboratuvarı" sayesinde bölgede ve kentte üretilen ayakkabılar, fiziksel ve kimyasal testlerden geçirildikten sonra hızlıca piyasaya sunulacak.

Türkiye'de üretilen her 5 ayakkabıdan 1'inin yapıldığı Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle GAÜN Naci Topçuoğlu MYO tarafından projelendirilen "Ayakkabı Test Laboratuvarı" tamamlandı.

Yüksekokulun içinde yaklaşık 200 metrekare alanda yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra çalışmalara başlayacak laboratuvarda, ayakkabıların tüm fiziksel ve kimyasal testleri yapılabilecek.

Ayakkabıya uygulanan test, türüne göre 1-7 gün arasında tamamlanacak. Testin sonucu, elektronik ortamda üreticiye iletilecek. Böylelikle ayakkabı üreticileri hem maliyetten hem de zamandan tasarruf yaparak ürettikleri ayakkabıyı hızlıca piyasaya sürecek.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, AA muhabirine, bölgede ayakkabı üreten firmaların talebi üzerine söz konusu laboratuvarı kurmak için 2017'de harekete geçtiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yaklaşık 18 ayda laboratuvarı tamamladıklarını belirten Yılmaz, Türk Akreditasyon Kurumunca akreditenin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

- "Yılda yaklaşık 4 bin testin burada yapılması bekleniyor"

Ayakkabıya uygulanmak istenen tüm testleri yapabilecek seviyede olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler burada son teknoloji makineleri kurduk ve hazırız. Buraya gelecek ayakkabılara fitalat, azo boyar, krom 6, pH ve PAH testlerini yapacağız. Yılda yaklaşık 4 bin testin burada yapılması bekleniyor ancak kurmuş olduğumuz bu laboratuvarımız yılda 40 bin test yapabilecek kapasiteye sahip. Ayakkabı numunesi geldiğinde onu alıyoruz ve ona barkod numarası veriyoruz. Daha sonra önce numune hazırlama bölümüne geçiyor, sonra bununla ilgili serumlar hazırlanıp, kimyasal testler için makinelere hazır hale getiriliyor. Testler tamamlandıktan sonra raporlar dijital ortamda üreticiye sunuluyor."

Yılmaz, Türkiye'de üretilen her 5 ayakkabıdan 1'inin Gaziantep'te üretildiğine vurgu yaparak, "Burada üretilen tüm ayakkabı ve terliklerin tamamını, fiziksel ve kimyasal testler için İstanbul'a gönderiyorlar. Kurmuş olduğumuz bu laboratuvar sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm üreticilerimizin, ürettikleri ayakkabıları hem fiziksel hem de kimyasal testler için İstanbul'a göndermelerine gerek kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Testler için üreticilerin ciddi bir para ödediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gaziantep'teki ayakkabıcılar, bu test için yıllık ortalama 1 milyon dolar sadece test ücreti ödüyorlar. Şimdi bu ücreti Gaziantep dışında ödemek yerine daha az maliyetle daha kısa sürede testi üniversitemizde yapabilecekler. Dolayısıyla üreticilerimiz zamandan kazanmış, maliyeti düşürmüş ve sektöre daha hızlı girmiş olacaklar ve en önemlisi talebe daha hızlı cevap verilmiş olunacak."

- "İlaç gibi geldi"

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise Ayakkabı Test Laboratuvarı'nda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Söz konusu laboratuvarın ayakkabı ve terlik üreticilerine büyük katkı sağlayacağını dile getiren İnce, "Sektörel anlamda buna çok ihtiyacımız vardı, gerçekten ilaç gibi geldi. Bölgede üretilen ayakkabıları hızlıca testten geçireceğiz ve hemen piyasaya sokma şansımız olacak. Bu sektörde siparişi hızlı ve zamanında yetiştirme çok önemli. Bu anlamda gerçekten sektör için tarihi bir adım diyebiliriz." dedi.

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Ayakkabı Test Laboratuvarı Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı terlik

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