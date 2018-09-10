Gaziantepli çiftçiye tohumluk desteği

"Kimlikli, huzurlu ve sağlıklı şehirler bizim en büyük hedefimizdi. Bu şehrin en büyük gücü de topraktan aldığı güçtür. Bu toprak, güneş, çiftçi olmasaydı başaramazdık. Bizim kader birliği yaptığımız halkımızla iyi günde, kötü günde bir ve beraber olmak var. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için çiftçimizin huzurlu olması ve toprağını berekete dönüştürmesi gerekiyor. Toprağın gücünü, geleceğe güzel şekilde taşımamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal belediyeciliğin güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

Üretim, sanayi ve ekonomi şehri olduklarını dile getiren Şahin, kent ekonomisin en büyük gücünün toprağa dayalı sanayi olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında görüştüğü il ve ilçe Ziraat Odası başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere tohumluk desteğine ilişkin projeyi 4 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin çiftçiye destek vermek amacıyla, 2 bin ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da dağıtılan 2 bin ton tohumun, yaklaşık 90 bin dekar alanda toprakla buluşmasını hedeflediklerini aktardı.

Bu ekili alandan 45-50 bin ton üretim amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, "En önemli şey üretim, biz burada bitkisel üretimi destekliyoruz. Yerel tohumlar ve un sanayicilerinin arzu ettiği çeşitlerdir." dedi.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit de Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere her zaman destek verdiğini, çiftçilerin de üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahin'e, Türk bayraklı bir plaket takdim etti.

