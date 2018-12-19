Gaziantepli girişimci İtalyanların tahtını salladı

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Makine halısı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep'te elektrik elektronik mühendisi Vedat Temiz, ürettiği streçleme makinesiyle, halı ve iplik sektörünün dışa bağımlılığını bitirme noktasına getirdi.

Gaziantep'te çeşitli fabrikalar ve işletmelerde bir süre çalıştıktan sonra kendi işini yapabilmek için 2011 yılında KÜSGET Sanayi Sitesinde Odaksan Mühendislik firmasını kuran Temiz, Gaziantep sanayisinin bel kemiği konumundaki halı ve iplik fabrikalarında yoğun olarak kullanılan streç sarma makinelerinin çoğunlukla İtalya'dan ithal edildiğini belirleyerek, bu makineyi yerli imkanlarla üretmeye karar verdi.

Yaptığı çalışmalar sonucunda ithal edilen makinelerden daha gelişmiş bir robot üreten Temiz, yerli streç sarma robotunu Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da pazarlıyor.

Fabrikasında 15 kişiye istihdam sağlayan girişimci Vedat Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki halı ve tekstil fabrikalarında yoğunluklu olarak kullanılan streç sarma makinelerinin çoğunun İtalya'dan geldiğini, kendilerinin buna bir son vermek için yerli bir ürün geliştirdiğini söyledi.