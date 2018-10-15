Gaziantepli halıcılar pazar payını artırmayı hedefliyor

"Şu anda halı ihracatımız 1,1 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Bu sadece Gaziantep'ten gerçekleştirilen halı ihracatı. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 1,5 milyar dolar seviyelerinde kapatacağız. Ülke olarak herkesin de bildiği üzere yeniden yapılanma sürecindeyiz. Bizlerin de bu süreçte her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Kendi sektörümüzde şu an için iç piyasa açısından bakıldığında sorunlar olsa da ihracatta olumlu gelişmeler yaşanıyor."

Şu an halı ihracatçıları olarak en önemli ihracat bölgesinin Amerika kıtası olduğunu aktaran Kaplan, yıl sonuna kadar sadece bu bölgede 500 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydetti.

Amerika kıtasını Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini, son dönemlerdeki finansal yaşanan sorunların firmaları zaman zaman sıkıntıya soktuğunu anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Genelde büyük buluşlar bu sıkıntılı dönemlerde çıkar. Zaten bizim bir atasözümüz de var, 'Kötü komşu insanı mal sahibi yapar' şeklinde. Sektörde bundan dolayı bilinçlenme gözlemliyoruz. Daha karlı satış için neler yapabiliriz diye araştıran sektör temsilcileri, bankalarla olan finansal yatırımlarını da yeniden gözden geçirmeye başladı. Dolayısıyla daha mantıklı adım atmaya ve gerçekçi adımlar atmaya başladık."

- "Dinamik bir yapımız var"

Sektörün dinamizmine güvendiklerini ifade eden Kaplan, "Kendi sektörüm adına bu sıkıntılı süreçten çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü her şeyden önce bizim dinamik bir yapımız var. Sorunlar karşısında hızlı tedbir alıp hızlı hareket edebiliyoruz. Risk alma iştahımız da yüksek. Bizde eksik olan iki şey var. O da kaliteli insan kaynağı ve vizyonerlik konusu. Bundan sonraki süreçte daha iyi insan gücünü ortaya çıkarmak ve biz patronların daha vizyoner olabilmesi için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Kaplan, bu anlamda eğitim çalışmalarına ve babadan kalma yöntemleri bir kenara bırakıp teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verileceğini söyledi.

