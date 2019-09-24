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Gaziantepli halıcılara Bangladeş'ten davet

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki: - "Gaziantep halı sanayicilerini Bangladeş'te de üretim yapmak üzere davet ediyoruz. Onları orda görmekten büyük mutluluk duyacağız" - "Çok tropik meyvemiz var. Fakat modern meyve işleme tesislerimiz yok"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Gaziantepli halı sanayicilerini Bangladeş'te üretim yapmak üzere davet ettiklerini, onları ülkelerinde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Sıddıki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ticarete dikkati çekti.

Bangladeş'in Türkiye'ye 300 milyon dolarlık jüt ipliği ihracatı yaptığını, Gaziantep'teki iş adamlarının bu ipliği, halı sektöründe kullandığını belirten Sıddıki, şöyle devam etti:

"Gaziantep halı sanayicilerini Bangladeş'te üretim yapmak üzere davet ediyoruz. Onları orda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sadece halı değil. Diğer bütün alanlarda da Gaziantep'ten gelecek yatırımcılara 'hoş geldin' diyoruz. Bangladeş'te özel ekonomik bölgeler yapıyoruz ve bunların 14'ü şu an faal durumda."

Tesktil için kimya sanayisi yatırımlarını beklediklerini kaydeden Sıddıki, "Bangladeş, Türkiye'den tekstil kimyasalları ithal ediyor. Sadece Türkiye'den değil, bütün dünyadan ithal ediyor. Türk tekstil kimyasalları konusunda faaliyet gösteren firmalar, Bangladeş'e gelip orada yatırım yapıp üretim yaparlarsa Bangladeş'te, çok daha büyük bir pazara sahip olabilirler. Hafif elektronik ve hafif mühendislik sektörlerinde Arçelik'in yaptığı gibi diğer Türk firmaları da yatırım yapabilirler." dedi.

Sıddıki, Türk tekstil firmalarının jüt sektöründe de yatırım yapılabileceklerini ifade ederek, "Çünkü biz Banladeş'te şu anda jütün çok farklı alanlarda kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. Bangladeş dünyanın en büyük ikinci jüt üreticisidir. Ve dünya jüt üretiminin yüzde 45'ini Bangladeş gerçekleştirmektedir. Dünyada jüt üretiminde ikinci olmamıza rağmen emin olabilirsiniz ki dünyanın en iyi jütünü Bangladeş üretiyor." diye konuştu.

Gıda ve meyve işleme sektöründe de yatırımcıları beklediklerini aktaran Sıddıki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok tropik meyvemiz var. Fakat modern meyve işleme tesislerimiz yok. Öncelikle Bangladeş'in kendi nüfusu çok büyük olduğu için geniş bir pazar. İkincisi çok istikrarlı büyüyen bir ekonomisi var. Üçüncüsü çok vizyoner ve dinamik bir başbakanı var. Dördüncüsü dış ilişkilerde barış sever bir politika yürütüyoruz. Beşincisi (yatırım yapacak olanlar) dünyanın pek çok ülkesine vergisiz, kotasız erişime sahip olacaklar. Çünkü Bangladeş'in böyle bir özelliği var. Dünyanın pek çok ülkesine kotasız, gümrüksüz ihracat yapabiliyor. Ve yatırım rejimi, yatırımcı için çok dostane ve çok kolay bir yatırım rejimimiz var."

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Anahtar Kelimeler:
Allama Sıddıki Bangladeş büyükelçi Gaziantep

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