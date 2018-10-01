Gaziantepli iş adamlarından Suriye ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) öncülüğünde bir araya gelen iş adamları Suriye'yi ziyaret etti.
GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığından verilen görevlendirme sonucu bir araya gelen heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgeleri ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.
Değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, sivil toplum kuruluşları için bir zemin oluşturulması ve bu alanda kurumsal yapıların oluşabilmesinin Suriye’deki normalleşmenin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.
Gerekli bilgi, tecrübe ve insan kaynağı donanımına sahip olduklarını ifade eden Kileci, Suriye’de güvenlik endişelerinin giderilmesine paralel olarak kurulacak yeni düzenle birlikte, her türlü teknik destek ve tecrübe paylaşımı konusunda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.
Bireysel düşünce ve beklentilerin bir kenara bırakılarak topluma faydalı olmak için emek harcanması gerektiğine değinen Kileci, şöyle devam etti:
"Sektörel ayrımlara göre farklı sivil toplum kuruluşları oluşturulması için henüz erken. Ancak farklı fonksiyonları bir arada toplayan bir sivil toplum kuruluşu ile mevzuat altyapısının oluşturulması çok önemli. Ticari ve ekonomik sorunların çözümü için bireysel girişimlerden ziyade geniş temsil gücüne sahip kurumsal yapılar eliyle yürütülen girişimler daha etkili. Bireysel fayda değil toplumsal faydayı artırmanın asıl amaç olması gerekir."
Kileci, Suriye'de oluşturulacak sivil toplum yapılanmaları için öncülük edebileceklerine dikkat çekerek, bu konuda her türlü fedakarlığa ve görevlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.
Suriye'ye giden heyette GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve üyeler yer aldı.
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