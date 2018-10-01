Gaziantepli iş adamlarından Suriye ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) öncülüğünde bir araya gelen iş adamları Suriye'yi ziyaret etti.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığından verilen görevlendirme sonucu bir araya gelen heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgeleri ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, sivil toplum kuruluşları için bir zemin oluşturulması ve bu alanda kurumsal yapıların oluşabilmesinin Suriye’deki normalleşmenin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Gerekli bilgi, tecrübe ve insan kaynağı donanımına sahip olduklarını ifade eden Kileci, Suriye’de güvenlik endişelerinin giderilmesine paralel olarak kurulacak yeni düzenle birlikte, her türlü teknik destek ve tecrübe paylaşımı konusunda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Bireysel düşünce ve beklentilerin bir kenara bırakılarak topluma faydalı olmak için emek harcanması gerektiğine değinen Kileci, şöyle devam etti: