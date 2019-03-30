Gaziantepli kadın girişimciden 9 ülkeye yazılım ihracatı

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER- Gaziantep'te 13 yıl önce 30 metrekarelik ofiste çalışmalarına başlayan kadın girişimci, geliştirdiği yazılımları aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı 9 ülkeye ihraç ediyor.

Kendisini girişimci, yazılımcı ve işletmeci olarak tanıtan Nalan Kurt, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana bilgisayar programlarına ilgisinin olduğunu, üniversitede de bilgisayar programcılığı ve işletme eğitimi aldığını söyledi.

Üniversite yıllarında çalışma hayatına atıldığını anlatan Kurt, "Bu dönemde girişimcilik dersleri de aldım. Birkaç arkadaşımla hacker olma hayaliyle sabahlara kadar çalışırdık. Hatta herkes internet kafelerde bulurdu beni, arkadaşlarımla da burada randevulaşırdık. Bu yüzden de birçok arkadaşım benimle ilişkisini koparmıştır." dedi.

Üniversiteden mezun olur olmaz kendi işini kurmak için kolları sıvadığını belirten Kurt, "Tabi başlar başlamaz bilişim sektöründe kesinlikle çalışmamı istemeyen bir baba engeliyle karşılaştım. Uzun süren ikna çabalarından sonra kendime 30 metrekarelik bir ofis tuttum. Birkaç sandalye, bir masa ve bir diz üstü bilgisayarla hayalini kurduğum işi yapmaya başladım." diye konuştu.