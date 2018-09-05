FİNANS

Gaziantepli sanayiciler elemanlarını kendileri eğitecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

GSO ve MEB iş birliğinde başlatılan "Mesleki Eğitim Projesi"yle sanayide kalifiye personel ihtiyacı giderilecek - GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilmiş olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde Mesleki Eğitim Projesi başlatıldı.

Sanayide kalifiye personel ihtiyacının giderilmesinin amaçlandığı proje kapsamında bilgisayarlı makine imalatı, metal doğrama, kaynakçılık, iç mekan ve mobilya teknolojisi, iş makinaları, endüstriyel bakım onarım, iplik üretim, gıda kalite kontrol ve gıda işleme eğitimleri verilecek.

Üç yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan gençlerin maaş, iş kazası ve sağlık sigortası giderleri devlet desteği kapsamında olacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde MEB ile gerçekleştirilen protokol kapsamında, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) yürütüleceğini bildirdi.

Gaziantep'in mesleki eğitim projeleriyle kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi noktasında ülkeye örnek olduğunu vurgulayan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki mesleki eğitim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'de istihdamla ilgili sorunların başında nitelikli personel eksikliğinin yer aldığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasasının taleplerine göre eğitimler veriyoruz. Bu noktada sanayicilerin de desteğiyle projemizi hayata geçirdik. İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilmiş olacak. 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile seçilecek öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz."

Ünverdi, 3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan gençlerin maaş, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olacağını anımsatarak, personel öğrenci alımı yapmak isteyen üyelerin Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nden (GSOMEM) detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Gaziantep sanayi

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