Gaziantepli sanayiciler elemanlarını kendileri eğitecek

Üç yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan gençlerin maaş, iş kazası ve sağlık sigortası giderleri devlet desteği kapsamında olacak.

Türkiye'de istihdamla ilgili sorunların başında nitelikli personel eksikliğinin yer aldığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasasının taleplerine göre eğitimler veriyoruz. Bu noktada sanayicilerin de desteğiyle projemizi hayata geçirdik. İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilmiş olacak. 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile seçilecek öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz."

Ünverdi, 3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan gençlerin maaş, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olacağını anımsatarak, personel öğrenci alımı yapmak isteyen üyelerin Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nden (GSOMEM) detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

