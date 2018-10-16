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Gaziantepli üreticiden "geri dönüştürülebilir halı"

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli makine halısı üretim merkezlerinden Gaziantep'te bir firma, yüzde 100 geri dönüştürülebilir halı üretmeyi başardı - Polipropilen iplik teleflerinin geri dönüşümünü de sağlayarak tekrar halı üretiminde kullanılabilir hale getiren firma, iki yeni ürününü sektörün en önemli fuarı Domotex Hannover 2019'da tanıtacak - Kartal Halı Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Volkan Balcı: - "Projelerimizden en önemlisi geri dönüşüm. İplik teleflerini tekrar kullanılabilir hale getirip iplik yaptık, onlarla da halı ürettik. Bu dünyada bir ilk" - "Buna ek olarak yine bir geri dönüşüm projesi yürütüyoruz. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir halı ürettik. Desen geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili patent başvurularımızı da yaptık"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Dünyanın önemli makine halısı üretim merkezlerinden Gaziantep'te bir firma, yüzde 100 geri dönüştürülebilir halı üretmeyi başardı.

Polipropilen iplik teleflerinin geri dönüşümünü de sağlayarak tekrar halı üretiminde kullanılabilir hale getiren firma, iki yeni ürününü sektörün en önemli fuarı olan Almanya'daki Domotex Hannover 2019'da tanıtacak.

Kartal Halı Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Volkan Balcı, AA muhabirine, fabrikalarında 2016 yılında araştırma geliştirme merkezini, 2017 yılında da tasarım merkezini kurduklarını belirtti.

Ar-Ge merkezinde tekstil, endüstri, elektrik-elektronik, kimya ve makine mühendislerinden istatistikçilere kadar 20 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Balcı, bugüne kadar 45 proje yürüttüklerini anlattı.

Balcı, 3 faydalı model tescili, 3 marka tescili ve 700'ün üzerinde endüstriyel tasarım tescili aldıklarına dikkati çekerek, 10 da patent başvurusu yaptıklarını belirtti.

Balcı, yeni bir Ar-Ge merkezi olmalarına rağmen önemli aşamalar katettiklerini dile getirerek, özellikle verimlilik projeleri üzerinde çalıştıklarını, bunlar sayesinde bu yıl 2 milyon liranın üzerinde tasarruf elde ettiklerini söyledi.

- Yüzde 100 geri dönüştürülebilir halıya patent alınacak

Son dönemde özellikle dünyada trend haline gelen geri dönüşüm üzerine projeler yaptıklarına değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Projelerimizden en önemlisi geri dönüşüm. İplik teleflerini tekrar kullanılabilir hale getirip iplik yaptık, onlarla da halı ürettik. Bu dünyada bir ilk. Hatta bununla Bursa'da düzenlenen 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda, Ar-Ge merkezi kategorisinde birincilik elde ettik. Bu ürünümüz RCS etiketine sahip. Bu etiket ürünümüzün en az yüzde 5 geri dönüşümlü bileşen içerdiğini taahhüt ediyor. Biz dokumadan çıkan telef ipliklerimizi tekrar granül haline getirerek onları belirli oranlarda karıştırarak, tekrar iplik haline getirdik ve halı ürettik. Ürünümüz şu an tasarım aşamasında. Ocak ayındaki Domotex 2019 Fuarı'nda sergilemeyi planlıyoruz. Buna ek olarak yine bir geri dönüşüm projesi yürütüyoruz. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir halı ürettik. Desen geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili patent başvurularımızı da yaptık. Bu ürünümüzü de en kısa zamanda tanıtacağız."

Balcı, Türkiye'de genellikle akrilik halıların tercih edildiğini, yurt dışında ise polipropilen ipliklerle dokunan ürünlerin kullanıldığını sözlerine ekledi.

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