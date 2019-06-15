FİNANS

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı (YENİDEN)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen '15'inci Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarı', Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen '15'inci Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarı', Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı.

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl 15'inci kez gerçekleştirlen fuarda en dikkat çeken ürün, cam kabinde sergilenen 3,2 milyon lira değerindeki 12 kiloluk 24 ayar külçe altın oldu. Gaziantep'in simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği ve tarihi Gaziantep Kalesi'nin siluetinin işlendiği bileklikler de beğeni topladı.

Vali Gül, açılış konuşmasında, fuarların düzenlendiği kentin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Gaziantep'in yaptığı fuarları en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Vali Gül, "Gaziantep olağan üstü bir ticari kültürü var. İpekyolu ile başlayan ve bugünlere kadar gelen her konuda sanayide, ticarette üretimde var olan bir şehir. Gerek şehir olarak gerek, ticaret odası ile sanayi odası ile ihracatçılar birliği ile esnaf odası ile fuarı düzenleyen kuruluşları ile beraber hareket etme kültürü olan bir şehir. Yerel yönetimler büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerin destek verdiği bir şehir. Altın bir yatırım aracı evet ama diğer sektörlerde olduğu gibi patenti, tasarım ve reklam en az onun kadar önemli. Artık üretimi nerede yaptığınızın çok bir hükmü yok. İyi tasarım yapabiliyorsanız, tasarım size aitse ve reklamını iyi yapabiliyorsanız dünyanın herhangi bir köşesinde üretip dünyanın diğer köşelerine satabiliyorsunuz" dedi.

'TEKNOLOJİYE ÖDENEN PARA, ALTINA ÖDENENDEN FAZLA'

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç ise altının halen önemli bir yatırım aracı olduğunu fakat yeni neslin altından çok teknolojiye yatırım yaptığını söyledi. Özdinç, "Altın her zaman bir yatırım aracıdır. Altın önemli bir yatırım aracı olduğunu özellikle bu dönemde çok iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü gençlerimiz teknolojiyi altından çok daha fazla kullanıyor. Sevgililer gününde teknolojiye verilen para 500 bin lirayken altına yatırılan para 100 bin lira civarında. Bu çok düşük bir rakam olduğu için insanlara özellikle yatırım aracı olarak altının kullanmasını, özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Yurtdışından alım heyetlerinin de katıldığı fuarda 50'nin üzerindeki firmanın ürünlerinin sergilendiği ve fuarın 16 Haziran'a kadar gezilebileceği belirtildi.

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