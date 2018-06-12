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Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, fıstık fiyatlarındaki artışı baklavaya yansıtmayan üreticiler, Ramazan Bayramı için yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirebilmek amacıyla yoğun çalışıyor.

Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, fıstık fiyatlarındaki artışı baklavaya yansıtmayan üreticiler, Ramazan Bayramı için yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirebilmek amacıyla yoğun çalışıyor.
Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle günde üretilen ortalama 50 ton baklavanın büyük bölümü, paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor. Fıstıktaki fiyat artışını baklavaya yansıtmayan esnaf, kilosu 60 ile 80 lira arasında değişen baklavanın üretimi için kentteki tüm imalathanelerde yoğun mesai yapıyor.
Baklava firması sahibi Levent Aktaş da fıstıktaki artışını baklava fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi. Bayram dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Baklavaseverlerin ağızlarını tatlandırmak için tam kadro çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla Gaziantep genelinde 50- 60 ton baklava yapılıyor. Fıstık fiyatları yakın zamanda 220 liraya yükselmişti. Biz o dönemde artışı baklavaya yansıtmadık. Şu anda fıstık fiyatları 170 liraya kadar düştü ve biz vatandaşlara zamsız baklava satmaya devam ediyoruz. Kaliteli baklava görüntüsüyle kendini belli eder. Bunun yanı sıra kullanılan malzemelerinde son derece kaliteli olması gerekmektedir. Bayram öncesi yoğunluğumuz var. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri karşılamak içi çalışıyoruz" dedi

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Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğuGaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğuGaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğuGaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu

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