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Gaziantep'te baklavaya zam yok

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Gaziantepli baklavacılar fıstık fiyatlarındaki yükselişe rağmen ramazan ayında ürünlerine zam yapmadı - GABADER Başkanı Bahattin Sökmen: - "Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık" - Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş: - "Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantepli tatlıcılar, artan fıstık fiyatlarına rağmen ramazan ayında baklavaya zam yapmadı.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te günde ortalama 60 ton baklava üretiliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından sipariş alan tatlıcılar, baklavanın ana malzemelerinden fıstığa son dönemde gelen zamları ürünlerine yansıtmadı.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıstık stokçularının her ramazan öncesi fiyatları artırdığını, buna rağmen ürün fiyatlarında değişikliğe gitmediklerini söyledi.

Gökmen, Antep baklavasının ana malzemesinin sade yağ ve fıstık olduğuna dikkati çekerek, "Kentimiz fıstık diyarı ve gastronomi şehridir. Bu nedenle fıstıklı baklava üretmeye devam edeceğiz. Fıstık zammına rağmen baklavanın fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık." dedi.

Kentte baklavanın kilogramının 77 lira ile 110 lira arasında satıldığını belirten Gökmen, "Büyükşehirlerde baklava fiyatının yüksek oluşu, tamamen oradaki üreticilerin inisiyatifine kalmış bir şey. Normal şartlarda bir kilogram baklavanın fiyatının 75 lira olmalı lazım. Çünkü biz de aynı işçiyi çalıştırıyor ama daha kaliteli malzeme kullanıyoruz." diye konuştu.

- "Bu ramazan fedakarlık yapacağız"

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da fıstık stokçularıyla her yıl uğraştıklarını ve bunun artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Stokçulara rağmen baklavaya zam yapmadıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız. Kazancımızdan fedakarlık yapacağız ve her şart altında tüketicimize, tüm halkımıza fıstıklı baklavayı tattıracağız. Fıstık zammı müşteriyi pek etkilemedi. Çünkü biz zam yapmadık, onlar da hissetmediler. İnanın bazı ürünlerde hiç kar etmiyoruz. Ama yine de fıstıklı baklavadan vazgeçmiyoruz."

- "Fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey tutmaz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de fıstıktaki fiyat artışının özellikle ramazan ayına denk getirildiğine işaret ederek, sorunun geçici olduğunu, stokçulara ortam sağlamayacaklarını dile getirdi.

Lisanslı depoculuğun önemine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"İşin temeline baktığımızda, yapılması gereken sağlam bir çalışma var. Fıstığın birim fiyatının kayıt altına alınması gerekiyor. Şu anda kayıt dışı olduğu için bu ara dönemde, yeni mahsul çıkana kadar eski mahsul üzerinden stokçular bir rant elde etmeye çalışıyor. Bunu önlemenin tek yolu, lisanslı depoculuk ve ürüne destektir. Önümüzdeki günlerde fıstık üreticilerimizi rahatlatacak şekilde, büyük lisanslı depolar kurulacak kentimizde. Fırsatçıların eline fırsat vermemek için bu çalışmayı yapmamız gerekiyor."

Şahin, baklavanın sade yağ ve fıstıkla yapıldığını hatırlatarak, "(Çeşitliliği artıralım, fındıktan, cevizden ve bademden de baklava yapalım) böyle bir şey yok. Fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey tutmaz. Fıstıklı baklava üretimi devam edecektir. Bize düşen fıstığı korumak ve rekolteyi artırmaktır." dedi.

Vatandaşlardan İrfan Korkmaz da baklavanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Fıstıklı baklavadan vazgeçmiyoruz. Bunun en büyük nedeni fıstık ve baklava fiyatlarının diğer şehirlerdeki gibi fahiş fiyatta olmamasıdır. Fiyatlar burada gayet uygun." ifadesini kullandı.

Kentte, normal baklavanın kilogramı 75 liradan, havuç dilimi baklava 80 liradan, özel kare baklava 85 liradan, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ise ortalama 110 liradan satılıyor.

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