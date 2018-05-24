Gaziantep'te baklavaya zam yok

Gökmen, Antep baklavasının ana malzemesinin sade yağ ve fıstık olduğuna dikkati çekerek, "Kentimiz fıstık diyarı ve gastronomi şehridir. Bu nedenle fıstıklı baklava üretmeye devam edeceğiz. Fıstık zammına rağmen baklavanın fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık." dedi.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıstık stokçularının her ramazan öncesi fiyatları artırdığını, buna rağmen ürün fiyatlarında değişikliğe gitmediklerini söyledi.

Kentte baklavanın kilogramının 77 lira ile 110 lira arasında satıldığını belirten Gökmen, "Büyükşehirlerde baklava fiyatının yüksek oluşu, tamamen oradaki üreticilerin inisiyatifine kalmış bir şey. Normal şartlarda bir kilogram baklavanın fiyatının 75 lira olmalı lazım. Çünkü biz de aynı işçiyi çalıştırıyor ama daha kaliteli malzeme kullanıyoruz." diye konuştu.

- "Bu ramazan fedakarlık yapacağız"

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da fıstık stokçularıyla her yıl uğraştıklarını ve bunun artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Stokçulara rağmen baklavaya zam yapmadıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız. Kazancımızdan fedakarlık yapacağız ve her şart altında tüketicimize, tüm halkımıza fıstıklı baklavayı tattıracağız. Fıstık zammı müşteriyi pek etkilemedi. Çünkü biz zam yapmadık, onlar da hissetmediler. İnanın bazı ürünlerde hiç kar etmiyoruz. Ama yine de fıstıklı baklavadan vazgeçmiyoruz."