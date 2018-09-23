Gaziantep'te Dijital Dönüşüm Merkezi sevinci

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, aralarında Gaziantep’in de yer aldığı 5 ilde Dijital Dönüşüm Merkezi kurulacağını ilan etmesine ilişkin, bu merkezin Gaziantep’ten beklenen sıçramayı yapmasını sağlayarak, var olan potansiyelini daha ileri taşımasına olanak sağlayacağını bildirdi.

Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen Dijital Dönüşüm Merkezi projesini değerlendirdiği açıklamasında, merkezin Gaziantep’in ekonomik gücüne güç katacağını ve bu haberi müjde olarak nitelediklerini belirtti.

Gaziantep'in ihracat potansiyeli, yetişmiş insan kaynağı, lojistik olanakları ve bilgi birikimiyle bu merkez için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Yıldırım, "Bu merkez Gaziantep’ten beklenen sıçramayı yapmasını sağlayarak var olan potansiyelini daha ileri taşımasına olanak sağlayacaktır. Gaziantep, ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine de bu şekilde katkı sağlayıp onur kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.