FİNANS

Gaziantep'te hedef önce e-ticaret ardından e-ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Dünya üzerinde resmen tanınmış 195 ülkenin 185'ine adım atmışız ve ihracat yapmışız. 195 ülkenin tamamına çok rahat, düşük maliyetli adım atma şekli e-ticarettir. Gazianteplinin genetik yapısında ticaret var. Bizim için en rahat çalışma şekli olacaktır" - "İlk olarak üyelerimizi e-ticaretle tanıştırıp n11.com gibi pazar yerlerinde ticaret yapmalarına destek olacağız. İkinci aşamada üyelerimizi kendi dijital platformlarından satış yapmaya teşvik edeceğiz. Nihayetinde e-ihracat yapmalarını sağlayacağız"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep Ticaret Odası (GTO), tekstil, halı, ayakkabı ve gıda sektörlerinde 185 ülkeye ihracat yapılan kentteki firmaların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Oda, bu kapsamda en son e-ticaret platformu n11.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin tarihiyle, kültürüyle ve gelenekleriyle büyüyen 121 yıllık bir kuruluş olduklarını söyledi.

Kentin ticaretteki başarısına işaret eden Yıldırım, bu başarıyı e-ticarete de taşımak istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, "bugünün kaçınılmaz çalışma şekli" olarak tanımladığı e-ticaretin hem maliyet düşürme hem de uluslararası piyasalara en rahat şekilde ulaşabilmenin en avantajlı yolu olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki ve dünya genelindeki en yetkin e-ticaret firmalarıyla iş birlikleri yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda n11.com ile iş birliğimiz oldu. Hep beraber bir sinerji yaratmanın peşindeyiz. Gazianteplinin dünyada gitmediği yer yok. Dünya üzerinde resmen tanınmış 195 ülkenin 185'ine adım atmışız ve ihracat yapmışız. 195 ülkenin tamamına çok rahat, düşük maliyetli adım atma şekli e-ticarettir. Gazianteplinin genetik yapısında ticaret var. Bizim için en rahat çalışma şekli olacaktır. Biz hakikaten üretiyoruz. Tekstil, kuyum, ayakkabı, halı ve buna benzer sektörlerin tamamında söz sahibiyiz. e-ticareti geliştirmemizle beraber rekabet şansımız artacak. İlk olarak üyelerimizi e-ticaretle tanıştırıp n11.com gibi pazar yerlerinde ticaret yapmalarına destek olacağız. İkinci aşamada üyelerimizi kendi dijital platformlarından satış yapmaya teşvik edeceğiz. Nihayetinde e-ihracat yapmalarını sağlayacağız."

Yıldırım, e-ticaret ve ihracat koçluğu eğitimleri verdiklerini bildirdi. Devletten de kargo ve lojistik desteğiyle vergi avantajı sağlanmasını beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Bu şekilde pastadaki payımızı büyütürüz." dedi.

GTO Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep fuarıyla, ayakkabı, tekstil ve gıda maddeleriyle e-ticarette de dünyaya lojistik üssü olmaya aday bir kenttir. Dünyada artık ticaretin şekli değişiyor, eline çantayı alıp gitmek gerekmiyor. Geleneksel ticaretimizi hiçbir zaman bırakmayacağız fakat artık yeni bir nesil geliyor. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Geleneksel ticaretimiz devam ederken, bireysel pazarlara da e-ticaretle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sadece bizim desteklerimizle olmayacak. Burada devletimizin de yapması gerekenler var, e-ticaret için teşvikler lazım, e-ihracatta bir vergi avantajı olabilir."

Yaptıkları protokoller, iş birlikleri ve verdikleri eğitimlerin kentin e-ticaret hacminin artmasını sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu bir süreç, nasıl ki buğdayı ekip hasadını yapıyorsunuz, biz de şu an ekmekle meşgulüz. Pazar, rakip ve ürün istihbaratı elde edilebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelirTermal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir
Kordsa, Axiom Materials’i 181 milyon dolara satın aldıKordsa, Axiom Materials’i 181 milyon dolara satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-ticaret Gaziantep Ticaret Odası ihracat n11.com Tuncay Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

20 gün üretim yapmayacak

20 gün üretim yapmayacak

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir

Termal turizmde hedef 20 milyon dolarlık gelir

Kordsa, Axiom Materials’i 181 milyon dolara satın aldı

Kordsa, Axiom Materials’i 181 milyon dolara satın aldı

JP Morgan: Doların rezerv para statüsü bitebilir

JP Morgan: Doların rezerv para statüsü bitebilir

Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.