Gaziantep'te Hububat Emtia Merkezi kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde Hububat Emtia Merkezi kuracaklarını belirterek, "Merkezimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren tüm hububat tüccarlarımıza hitap etmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Hububat Emtia Merkezi projesine, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme programı kapsamında hibe desteği ön onayının çıktığını bildirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) sağlayacağı 6 milyon lira hibe destekle kurulacak merkezin, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması noktasında Gaziantep'e önemli potansiyel kazandıracağını vurgulayan Akıncı şunları kaydetti:

"Emtia Merkezi geniş bir hizmet yelpazesine sahip olacak. Sektörde kümelenmeye katkı sağlayacak ve depolama sorununa köklü çözüm getirecek merkez bu alandaki mevcut potansiyelimizi çok daha üst seviyelere taşıyacak. Yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde kurulacak Emtia Merkezimizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren tüm hububat tüccarlarımıza hitap etmesini hedefliyoruz. Elektronik satış salonu, modern laboratuvarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal tesisleriyle ihtiyaç duyulan birçok donanımı bünyesinde barındıracak merkez bu alanda Türkiye'ye örnek teşkil edecek."