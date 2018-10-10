Gaziantep'te indirim seferberliği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde harekete geçen sanayici ve iş adamları ile esnaf odalarının temsilcileri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında birçok sektördeki fiyatlarda yüzde 10-30 indirim kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye Meclis Salonu'nda sektörler temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, hemen hemen tüm sektörlerdeki fiyatlara yönelik yüzde 10 indirim kararı alınırken, yemek sektörü yüzde 15, ayakkabı sektörü yüzde 20, oto bakım onarım sektörü yüzde 25, hediyelik eşya sektörü temsilcileri ise yüzde 30 indirim yapmayı taahhüt etti.

Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her sorununu birlik içerisinde çözdüğünü dile getirdi.

Son günlerdeki ekonomik saldırıların da ancak güç birliği içerisinde aşılabileceğini ifade eden Şahin, "Enflasyonla topyekun mücadele için Gaziantep olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Her sektörümüz kendi iş koluyla ilgili olarak kendi belirledikleri oranlarla en az yüzde 10 indirim yapacak. Bu hareketimiz tamamen gönüllülük esasıyla iş dünyamızın talebiyle başladı. İnşallah bundan sonra Türkiye ve Gaziantep kazanacak." diye konuştu.

Toplantıda, sektör temsilcilerine iş yerlerine asmaları için hazırlanan ilanlar dağıtıldı.

