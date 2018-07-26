FİNANS

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP İşkur İl Müdürü Siraç Ekin, geçen yıla oranla, bu yılın 6 aylık döneminde işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandığını söyledi.

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP İşkur İl Müdürü Siraç Ekin, geçen yıla oranla, bu yılın 6 aylık döneminde işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandığını söyledi.
Gaziantep Valiliği'nde Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında gerçekleştirilen 'İl istihdam kurulu' toplantısına; İşkur İl Müdürü Siraç Ekin ile kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Siraç Ekin, kurum olarak iş başvurusu yapanların istihdamı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.
'İŞ BULAN SAYISI YÜZDE 13 ARTTI'
Kentte geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yılın ilk 6 aylık döneminde işe yerleştirmelerde yüzde 13'lük artış sağlandığını ifade eden Ekin şunları söyledi:
"2018 yılında işgücü piyasasına ilişkin yüz yüze anket çalışması yaptık. Bu çalışmada 8 bin 173 işyeri ziyaret edildi. 2018 haziran ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre işverenlerden alınan açık işlerde yüzde 11, işe yerleştirmelerde yüzde 13 artış sağlandı. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. İşverenler en çok beren işçisi, temizlik görevlisi ve garsonluk mesleklerinde işçi alırken, nitelikli elaman olarak en çok dokuma makineleri operatörü, dokumacı ve bobin katlama-büküm makineleri operatörü mesleklerinde eleman temini sorunu yaşamaktadır."
'EĞİTİM DÜŞTÜKÇE İŞSİZLİK ARTIYOR'
En çok 20-24 yaş aralığındaki vatandaşların İşkur’a iş aramak için başvurduğunu belirten Siraç Ekin, eğitim oranının yükselmesiyle işsizliğin düştüğünü belirterek, "İşsiz gruplar arasında en yüksek oran yüzde 54,8 ile ilköğretim ve altı düzeyinde. Yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyinde işsiz oranı ise yüzde 18,7 oranında. Kentte ayrıca 10 bin 816 kişinin başvurusu kabul edilerek işsizlik ödeneği bağlandı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"
Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldiTürk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi

Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"

British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"

Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Cari açığı turizmciler kapatacak

Cari açığı turizmciler kapatacak

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.