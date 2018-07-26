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Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP İşkur İl Müdürü Siraç Ekin, geçen yıla oranla, bu yılın 6 aylık döneminde işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandığını söyledi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP İşkur İl Müdürü Siraç Ekin, geçen yıla oranla, bu yılın 6 aylık döneminde işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandığını söyledi.

Gaziantep Valiliği'nde Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında gerçekleştirilen 'İl istihdam kurulu' toplantısına; İşkur İl Müdürü Siraç Ekin ile kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Siraç Ekin, kurum olarak iş başvurusu yapanların istihdamı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

'İŞ BULAN SAYISI YÜZDE 13 ARTTI'

Kentte geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yılın ilk 6 aylık döneminde işe yerleştirmelerde yüzde 13'lük artış sağlandığını ifade eden Ekin şunları söyledi:

"2018 yılında işgücü piyasasına ilişkin yüz yüze anket çalışması yaptık. Bu çalışmada 8 bin 173 işyeri ziyaret edildi. 2018 haziran ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre işverenlerden alınan açık işlerde yüzde 11, işe yerleştirmelerde yüzde 13 artış sağlandı. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. İşverenler en çok beren işçisi, temizlik görevlisi ve garsonluk mesleklerinde işçi alırken, nitelikli elaman olarak en çok dokuma makineleri operatörü, dokumacı ve bobin katlama-büküm makineleri operatörü mesleklerinde eleman temini sorunu yaşamaktadır."

'EĞİTİM DÜŞTÜKÇE İŞSİZLİK ARTIYOR'

En çok 20-24 yaş aralığındaki vatandaşların İşkur’a iş aramak için başvurduğunu belirten Siraç Ekin, eğitim oranının yükselmesiyle işsizliğin düştüğünü belirterek, "İşsiz gruplar arasında en yüksek oran yüzde 54,8 ile ilköğretim ve altı düzeyinde. Yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyinde işsiz oranı ise yüzde 18,7 oranında. Kentte ayrıca 10 bin 816 kişinin başvurusu kabul edilerek işsizlik ödeneği bağlandı" diye konuştu.

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