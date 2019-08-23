Gaziantep'te kurutmalıklar ev kadınlarının kazanç kapısı

Gaziantep yöresinde yetişen sebzeler, toptancılar aracılığıyla mahallelerde her sabah ev hanımlarına dağıtılıyor. Hanımların içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere dizdiği sebzeler, yine her akşam toptancılarca toplanıyor. Oğuzeli ilçesinde yaygın olan kurutmalıklar, toplandıktan sonra ilçenin hakim tepelerindeki çardaklara asılarak kurutuluyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kurutmalıkların hazırlanması çalışmaları sürüyor. Oğuzeli ilçesinde ev kadınlarının kış hazırlığı kapsamında evlerinde yaptığı kurutmalık biber, patlıcan, kabak ve acurlar, ilçe belediyesinin desteğiyle ticarileşip önemli bir geçim kaynağı oldu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Epeydir bir sektöre dönüşen kurutmalıklar, daha önce yurt içindeki tüketicilere ulaştırılırdı. Nihayet kurutmalıkları yurt dışına da göndermeye başladık. Dolayısıyla kurutmalık, tamamen Oğuzeli'nin ekonomisine büyük bir katkısı olan sektör haline dönüştü." dedi.

Türkiye'deki kurutmalıkların büyük bir bölümünün Oğuzeli'nden gittiğini anlatan Kılıç, "Yurt dışına giden kurutmalıkların büyük bölümü Oğuzeli'nde hazırlanır ve gönderilir. Bunun tabii ki ekonomik olarak da Oğuzeli'ne büyük bir katkısı var. Her aile ama her aile mutlaka az veya çok bununla uğraşıyor. Yazın hanımlar, evde oturdukları yerde bahçelerinde, kapı önlerinde bunu üretir, toptancılar alarak satar, geçimini sağlarlar." diye konuştu.

Temmuz ayında başlayan kurutmalık sezonunun ekim ortasına kadar sürdüğünü aktaran Kılıç, ilçede kurutmalık kültürünün geçmişten bugüne değişerek ve gelişerek geldiğini vurguladı. Kılıç, "Önceleri herkes sadece kendi evine yetecek kadar kışlık kurutmalık yapıyordu. Son yıllardaysa bu iş, bir sektör haline dönüşmeye başladı." ifadesini kullandı.