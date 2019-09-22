FİNANS

Gaziantep'te pamuk hasadı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

İslahiye ve Nurdağı ilçesinde hasada başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda 3 bin 500 dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise bin 500 dönüm alanda pamuk hasadına başlandı.

İslahiye ilçesinde 2019 sezonunda yaklaşık 3 bin 500 dönüm pamuk ekili alanın makine girmeyen alanlarında tarım işçilerince elle hasat başladı.

İslahiye Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hamzaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasatta dekar başına yaklaşık 500 kilogram, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamdaysa 2 bin 500 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Çukobirlik'in iyatı 3 lira 30 kuruş olarak açıklamasının üreticiyi rahatlattığını dile getiren Hamzaoğulları, böylece piyasada ürünün fiyatının düşmesinin önlendiğini kaydetti.

İslahiye'nin Akınyolu Mahallesi'ndeki mevsimlik işçiler ise kilogramı 1 liradan olmak üzere günde yaklaşık 50 kilogram pamuk toplayabildiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İslahiye Nurdağı pamuk hasadı

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