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Gaziantep'te sanayide dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma tartışılacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sanayide dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma tartışılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, yerel ekonomiyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam olanaklarını ele almak amacıyla "Sektörel Yol Haritaları Çalıştayları ve İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Konferansı" düzenlenecek.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek programda, kent ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için yapılması gerekenler, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için öncelikli sektörler belirlenecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve GSO iş birliğinde yürütülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi" kapsamında, bölge ekonomisine yönelik olarak, sanayide dönüşüm, inovasyon odaklı üretim yoluyla kent ve bölgenin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejiler geliştirilmesi için tekstil, plastik, gıda, makine-metal sektörleri ve imalat sanayisine yönelik yol haritaları hazırlanıyor.

Konferans ve çalıştaylarda, bu çalışmalarda elde edilen bilgilerin sektör temsilcileri, yerel iş dünyası ve girişimcilerle paylaşılması ve katılımcıların geri bildirimlerinin alınarak yol haritalarının tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayi altyapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli, sunduğu avantajlar ve jeopolitik konumuyla Gaziantep olarak Türkiye'nin gelecek vizyonunda daha fazla rol üstlenmek istediklerini belirtti.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Düzenlenecek çalıştaylarla gelişmekte olan sektörlerimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve kentimizin sanayisinin gelişmesine destek olan her adımı, her projeyi çok değerli buluyoruz. Sektörel yol haritaları çalıştayıyla şehrimizde ilk sırada yer alan gıda, tekstil, makine-metal ve plastik sektörlerinde seçilen firmalara ücretsiz danışmanlık desteği verilecek."

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Çalıştay Gaziantep GSO konferans UNDP

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