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Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "(Düzbağ Projesi) Projeyle suyun maliyeti yüzde 75 düşecek. Suriyeli misafirlerimizin de yoğun bir şekilde bulunduğu bu ilimizde içme suyu anlamında sıkıntıya son vermek maksadıyla bu projeyi geliştirdik" - "Testlerin tamamlanmasından sonra Gaziantep ilimize artık kaynak suyu kalitesinde içme, kullanma ve endüstriyel su verilmeye başlandı"

GAZİANTEP (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi'nin tamamlanmasıyla suyun maliyetinin yüzde 75 düşeceğini belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzbağ İçme Suyu Projesi ile 135 kilometre uzaklıktaki Göksu Çayı'ndan Gaziantep'e su getirildiği, bu sayede kentin içme suyu ihtiyacının 2050 yılına kadar karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Düzbağ Projesi'nin Gaziantep'in "çılgın projesi" olduğunu vurguladı.

Söz konusu projeyle suyun maliyetinde de düşüş yaşanacağını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Projeyle suyun maliyeti yüzde 75 düşecek. Suriyeli misafirlerimizin de yoğun bir şekilde bulunduğu bu ilimizde içme suyu anlamında sıkıntıya son vermek maksadıyla bu projeyi geliştirdik. Testlerin tamamlanmasından sonra Gaziantep ilimize artık kaynak suyu kalitesinde içme, kullanma ve endüstriyel su verilmeye başlandı."

Düzbağ Projesi ile Göksu Çayı'ndan alınacak yıllık 96,60 milyon metreküp suyun Gaziantep'e iletileceğini aktaran Aydın, proje kapsamında regülatör, terfi merkezi, yükleme havuzu, iletim hattı, dağıtım hattı ve tünel imalatları bulunduğunu vurguladı.

Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2017 yılında başlayan inşaat çalışmaları çerçevesinde 81,581 metrelik isale hattının tamamı bitirilerek, hatta su verildi. Ayrıca proje kapsamında 13 bin 974 metre iletim hattı, 632 metre terfi hattı, 2 bin 659 metre dağıtım hattı, 400 metre Mizmilli deplasesi ve 12 bin 78 metre Kartalkaya terfi yenilemesi olmak üzere toplam 111 bin 324 metrelik boru hattı döşendi."

Aydın, projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzbağ Gaziantep içme suyu proje

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