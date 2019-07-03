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Gaziantep'te uluslararası ayakkabı fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, Gaziantep'te başladı - GSO Başkan Vekili Cevdet Akınal: - "En önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'ten, 2018 yılında toplam 148 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2019 yılının ocak-nisan döneminde 66 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İlk 4 ayda Türkiye'den yapılan ayakkabı ihracatının yüzde 17'si Gaziantep'e aittir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkan Vekili Cevdet Akınal, "En önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'ten, 2018 yılında toplam 148 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2019 yılının ocak-nisan döneminde 66 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İlk 4 ayda Türkiye'den yapılan ayakkabı ihracatının yüzde 17'si Gaziantep'e aittir" dedi.

29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destekleriyle, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, 8 aydır görevde olmasına rağmen 10 fuara katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dünyadaki gelişmeleri iyi okumak gerektiğini ifade eden Gül, "Ar-Ge, tasarım, patent, marka, pazarlama ağı oluşturmalıyız. Bu oluşumlarla, Gazianteplinin ticari birikimini birleştirdiğimizde dünyanın her tarafında rekabet edilebilir üstünlüğü artar. Dünyanın her yerinde üretim yapma şansı yakalanır." dedi.

GSO Başkan Vekili Akınal da yaz ve kış olmak üzere yılda iki kere fuar düzenlediklerini belirterek, hedeflerinin Gaziantep'in ayakkabı ihracatını ve üretimini arttırmak olduğunu vurguladı.

Fuarlarla, ayakkabı sektörünün potansiyelini Türkiye ve dünya pazarlarına açarak, atılım içerisindeki sektörün büyümesine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Akınal, Gaziantep'in ihracat gücüyle Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Akınal, Gaziantep'in ihracat rakamlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kentimiz yılın ilk 6 ayında Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ülke ihracatı yılın ilk yarısında 2,18 oranında artarken Gaziantep'in ihracatı yüzde 8 oranında artmıştır. Gaziantep'ten ocak- haziran ayı döneminde 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. İhracattaki başarıda ayakkabının önemli payı vardır. En önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'ten, 2018 yılında toplam 148 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2019 yılının ocak-nisan döneminde 66 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İlk 4 ayda Türkiye'den yapılan ayakkabı ihracatının yüzde 17'si Gaziantep'e aittir."

Fuarda, açılış töreninin ardından Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan yemeni defilesi yapıldı.

Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Suriye, Irak ve Sudan'dan 150 firma ile 400 markanın kış sezonuna ait ürünlerini sergilediği fuar 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı fuarı Gaziantep Sanayi Odası KOSGEB Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı (GAPSHOES)"

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