Gaziantep'te yapı ve gayrimenkul fuarları 4 Ekim'de açılacak

GAZİANTEP (AA) - Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı, 4-7 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin katkılarıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarlar, Türk inşaat sektörünü Ortadoğu ve Afrikalı sektör temsilcileriyle buluşturacak.

Fuarlarda, aktarım gereçleri, arıtma sistemleri, asma tavan sistemleri, bağlantı, tespit elemanları, banyo, mutfak donatımları, beton, donatı ve ekipmanları, bilgisayar yazılımları, bina içi donatım, bina otomasyonu, yapı kimyasalları, yönlendirme sistemleri gibi çok sayıda ürün grupları yer alacak.

Yurt içinden profesyonel ziyaretçilerin geleceği fuarlara Suriye, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetlerinden de katılım olacak.

Fuarlar 4 gün boyunca 10:00-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, fuarlara büyük önem verdiklerini belirterek, "Yapı sektörüne yönelik fuarlar Gaziantep ve ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor. Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep’te buluşturacak fuarlarımızın yapı dünyasına yeni değerler katacağına yürekten inanıyoruz. Ortadoğu ve Arap ülkelerine olan ihracatımızı artırmak ve bu bölgelerle yeni iş bağlantıları kurulması noktasında bu iki fuarımız önemli bir işlevi yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

