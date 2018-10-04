FİNANS

Gaziantep'te yapı ve gayrimenkul fuarları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'nun yeniden inşasında müteahhitlik ve mühendislik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te düzenlenen Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ile Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, fuara sektörün önde gelen 60 firmasının katıldığını söyledi.

Ünverdi, Gaziantep'in sektörel anlamda Türkiye ve Ortadoğu'da önde gelen şehirlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'nun yeniden inşasında müteahhitlik ve mühendislik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Avrupa'dan Çin'e kadar bir çok inşaat firması gelip buralarda fizibilite yaparken, biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız. Hedefimiz, ikili ilişkileri ve ticaretimizi geliştirmektir. Onun için Irak, Suriye ve Filistin'den firmalar fuarımıza geldiler. Ortadoğu'nun yeniden inşasında, müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke ve pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirden hem sanayicilerimize hem de tedarikçilere iş düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor. Hamlelerimizi zamanında yaparsak biz de bu bölgede etkin rol üstlenebiliriz. Gaziantepli müteahhitlerimiz şu an sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor."

Konuşmaların ardından, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, ilçe belediye başkanları fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Fuar, 7 Ekim'e kadar açık kalacak.

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