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Gaziantep'te yılın ilk Antep fıstığı hasat edildi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Karkamış ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Müslüm Vedat Ünal tarafından yetiştirilen Antep fıstığı, 2018 yılının ilk mahsulü olarak kayıtlara geçti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığı hasat edildi.

Gaziantep Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de Antep fıstığı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yılın ilk Antep fıstığı Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Müslüm Vedat Ünal tarafından yetiştirildi.

Hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ilk mahsul Antep fıstığı için GTB’de tören düzenlendi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, başkan yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Özmen’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, çiftçi Müslüm Vedat Ünal, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Üreticiyi kutlayan Akıncı, "Ödül törenimizi her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriyoruz. Zira, Antep fıstığı şehrimiz ve bölge ekonomimiz için son derece hayati önem taşıyan bir ürün. Bunun yanı sıra ismini şehrimizden alan binlerce yıldır bu topraklarda kök salarak her dönem bolluk ve bereketi simgeleyen Antep fıstığını ata yadigarımız ve kültürel ürünümüz olarak görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Akıncı, "Geçtiğimiz günlerde Antep fıstığı ile ilgili rekolte tahmin çalışmalarımızın sonucunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Ülke genelinde 210 bin ton, şehrimiz için ise yaklaşık 84 bin ton dolaylarında bir rekolte beklentimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Akıncı, gelecek üretim sezonları için de rekolteden son derece ümitli olduklarını dile getirerek, yeni dikilen Antep fıstığı ağaçlarının ürün vermeye başlaması ve profesyonel tarım anlayışının her geçen gün gelişmesinin Antep fıstığına yönelik ümitlerini artırdığını vurguladı.

Üretici Müslüm Vedat Ünal ise yaklaşık 75 dönümlük bahçede Antep fıstığı yetiştiriciliği yaptığını belirterek "Ağaçlarımızın bazıları gerek cinsinden gerekse de hava şartlarından dolayı bu sene daha erken verime ulaştı. İlk hasadı ailemle birlikte yaparak borsamıza getirdim. Yılın ilk Antep fıstığını yetiştirmekten dolayı çok mutluyum. GTB’ye Antep fıstığı üreticisine verdiği destek ve değerden dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Antep fıstığı Gaziantep hasat yeni mahsul

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