GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantepli girişimci Faruk Şahveli, aralarında ABD, Rusya, Almanya ve Japonya'nın da yer aldığı 12 ülkeye kendi üretimi olan kebap saplama ve zırh kıyma makinelerini ihraç ediyor.

Suudi Arabistan'da mobilya dükkanı bulunan Şahveli, ekonomik nedenlerden dolayı iş yerini kapatarak memleketi Gaziantep'e döndü. Burada bir kasabın yurt dışından getirttiği lahmacun makinesini gören Şahveli, zırh kıyma makinesi yapmaya karar verdi.

Büyük uğraşlar sonucu lahmacundan köfte yapımına 21 işlevi olan zırh kıyma makinesi üreten Şahveli daha sonra da kebap ustalarının işini kolaylaştırmak için etleri şişe takacak bir makine üzerinde çalışmaya başladı.

Saatte 100 kilogram kıymayı şişe saplayan makineyi üretmeyi de başaran Şahveli, bu makineleri ABD'den Hollanda'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediyor.

- "Sana mı kaldı' dediler"

Faruk Şahveli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin terzilik olduğunu, bu alanda ve mobilya sektöründe bir süre faaliyet gösterdikten sonra makine imalatına adım attığını söyledi.