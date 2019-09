Yurt içinde şu ana kadar yaptığı fıstık işleme makineleriyle 40'ın üzerinde anahtar teslim tesis kurduğunu ifade eden Özer, her zaman piyasada olmayan şeyleri üretmeye, kimsenin yapamadığını yapmaya çalıştığını bildirdi.

Özellikle son 2 yıldır yurt dışı için çalıştıklarını dile getiren Orhan, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Tacikistan, İspanya ve Çin'e makine sattık. Şu an İspanya'da kurulmakta olan 2 ve çalışan bir tesisimiz var." diye konuştu.

Orhan, 2019 yılını sadece yurt dışına ayırdıklarını, talepleri karşılamaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Asıl başarı bizim için Çin'e ürün satmak. Çin dünyanın üretim pazarı. Tüm dünyanın üretimini bu ülke karşılıyor ama onlar bizi buldular. Çin'in Antep fıstığına şu an büyük bir ilgisi var. İki tesis gönderdik önce, kavurma ve besleme üniteleriyle birlikte. Şu an büyük bir anlaşma yaptık. Çıtlatma tesisi kuracağız. Biz iç pazarda 5 yıldır bu tesisleri kuruyoruz. Başarılı bir şekilde bunu hem koruyarak hem de ilerleyerek devam ettik. Makinemizi sürekli geliştiriyoruz. Şu an en gelişmiş teknolojimizi Çin'e göndereceğiz. Bunun beraberinde oraya bir teknik ekip göndereceğiz. Çünkü, 3. tesisimiz ve devamı gelecek gibi çünkü yoğun talep var."

Çin'e gidecek teknik ekibin hem makinelerin güvenliğini sağlayacağını hem de orada teknik destek sunacağını ifade eden Orhan, "Teknolojimize, kalitemize güveniyoruz." dedi.