FİNANS

Gaziantep'ten Çin'e "fıstık gibi" ticaret

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çırak olarak atıldığı iş hayatında 22 yıl önce kendi firmasını kuran iş adamı Kemal Özer, 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ürettiği "Antep fıstığı çıtlatma makinesi"ni Çin'e ihraç etmeye hazırlanıyor - İş adamı Kemal Özer: - "Herkes Çin'den makine getirir, biz Çin'e ihracat yapan bir firma olduk"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak atıldığı iş hayatında 22 yıl önce kendi firmasını kuran iş adamı Kemal Özer, 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ürettiği "Antep fıstığı çıtlatma makinesi"ni Çin'e ihraç etmeye hazırlanıyor.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 5-10 ton ürünü el değmeden işleyerek fıstıkçıların yüzünü güldüren makineyi 6 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından büyük emekler vererek ürettiğini belirterek, uzun süredir talep gelmesine rağmen makineyi yurt dışına satmadığını anlattı.

Yurt içinde şu ana kadar yaptığı fıstık işleme makineleriyle 40'ın üzerinde anahtar teslim tesis kurduğunu ifade eden Özer, her zaman piyasada olmayan şeyleri üretmeye, kimsenin yapamadığını yapmaya çalıştığını bildirdi.

Özer, 11 yaşında çeşitli tornacı ustalarının yanında çırak olarak işe başladığına değinerek, "Yıllar içinde kendim bir şeyler üretebilmek için 1997'de firmamı açtım. Fıstık sanayisi için firmalara tesisler kurdum. Gaziantep'in fıstık çıtlatma sorununu mahalle aralarından makineleşmeye geçiren bir firmayız." dedi.

Tamamen kendi üretimleri olan fıstık çıtlatma makinesini şimdiye kadar hep yurt içine sattıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Talep geliyordu ama biz önce kendi ülkemizi düşündük, kabul etmedik. İspanya'ya yakın zamanda 2 tesis kurduk, fıstık kırım ve kavlatma tesisi. Diğer fıstık makinelerini çeşitli ülkelere ihraç ediyorduk ama çıtlatma makinesini vermiyorduk. Geçen yıl Çin'den gelen bir firmayla anlaştık. Herkes Çin'den makine getirir, biz Çin'e ihracat yapan bir firma olduk. Dünyaya makine, teknoloji satan Çin'e biz Gaziantep olarak makine gönderdik. Oradaki 2 ayrı firma için fıstık kavlatma, kırım, kavurma tesisi yaptık. Son olarak yeni bir firmayla da fıstık çıtlatma makinemiz için anlaştık."

- "Teknolojimize, kalitemize güveniyoruz"

Firmanın işletme müdürü makine yüksek mühendisi Kürşad Orhan da ağırlıklı olarak fıstık sanayisi için çalıştıklarını ve dünyada bu alanda tek entegre tesis kurabilen firma olduklarını söyledi.

Özellikle son 2 yıldır yurt dışı için çalıştıklarını dile getiren Orhan, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Tacikistan, İspanya ve Çin'e makine sattık. Şu an İspanya'da kurulmakta olan 2 ve çalışan bir tesisimiz var." diye konuştu.

Orhan, 2019 yılını sadece yurt dışına ayırdıklarını, talepleri karşılamaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Asıl başarı bizim için Çin'e ürün satmak. Çin dünyanın üretim pazarı. Tüm dünyanın üretimini bu ülke karşılıyor ama onlar bizi buldular. Çin'in Antep fıstığına şu an büyük bir ilgisi var. İki tesis gönderdik önce, kavurma ve besleme üniteleriyle birlikte. Şu an büyük bir anlaşma yaptık. Çıtlatma tesisi kuracağız. Biz iç pazarda 5 yıldır bu tesisleri kuruyoruz. Başarılı bir şekilde bunu hem koruyarak hem de ilerleyerek devam ettik. Makinemizi sürekli geliştiriyoruz. Şu an en gelişmiş teknolojimizi Çin'e göndereceğiz. Bunun beraberinde oraya bir teknik ekip göndereceğiz. Çünkü, 3. tesisimiz ve devamı gelecek gibi çünkü yoğun talep var."

Çin'e gidecek teknik ekibin hem makinelerin güvenliğini sağlayacağını hem de orada teknik destek sunacağını ifade eden Orhan, "Teknolojimize, kalitemize güveniyoruz." dedi.

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