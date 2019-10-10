Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına cami halısı ihracatı

"Halıcılığın başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'te 1970'lerde kilim üretimine başlayan ve gelişen teknolojiyle makine halılarına yönelen bir firma tarafından proje bazlı üretilen cami halıları, yaklaşık 20 ülkede camileri kaplıyor.

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli makine halısı üretim merkezlerinin başında gelen Gaziantep'te üretilen cami halıları, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ibadethaneleri süslüyor.

Makine halısı üretiminde farklılaşmak için cami halısı üretimine yoğunlaştıklarını ve özellikle 10 yıldır bu alanda çalıştıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yurt içi satışlarımızın yanı sıra yurt dışına da ihracatlarımız oluyor. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30'unu ihracata gönderiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, ABD, Nijerya gibi yaklaşık 20 ülkeye cami halıları satıyoruz. Köy camilerinden tutun büyük metrekareli camilere kadar özel üretimler yapıyoruz. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şeyh tarafından yaptırılan 3 bin metrekarelik caminin halılarını yapıp gönderdik. Bizim için caminin büyüklüğü önemli değil, tüm camilere üretim yapıyoruz. Akla gelmeyen, bize uzak olan, Müslüman yoğunluğunun az olduğu Maldivler, Filipinler, Japonya gibi farklı ülkelere de cami halısı gönderiyoruz."

- Üretimlerinin yüzde 35'i ihracata

Çalışkan, tek makineleriyle günlük 3-4 caminin halısını üretebildiklerini dile getirerek, üretimlerinin yüzde 35'inin ihracata gönderildiğini ifade etti.