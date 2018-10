Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,(DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde toplanan esnaf odaları ve birlikler, enflasyona karşı minimum yüzde 10 indirim yapacaklarını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinde düzenlenen basın toplantısına Fatma Şahin, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarı Odası, Gaziantep Ticaret Odası ile sektör ve yerel market zincirleri temsilcileri katıldı. Başkan Fatma Şahin toplantıda yaptığı konuşmada kentteki tüm sektörlerin gönüllük esasına bağlı olarak minimum yüzde 10 indirim yapma kararı aldığını ifade etti. Şahin, bakanlık programına desteklerini açıklayan ilk şehir olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"15 Temmuz akşamı bu muradına eremeyenlerin arkasından Ağustos ayı itibariyle milletin cebine dokunmak adına başlatılan spekülatif hareketlerle ilgili süreci hep birlikte yaşadık. Bir gecede dolarda yaşananları elbette ekonomik olarak yapısal olarak yapılması gereken ne varsa, bunları yapmak üzere hükümetimiz, sayın cumhurbaşkanımız en son Kızılcahamam’da da özetledi. İlgili bakanlıklarımız çok net bir şekilde zayıf taraflarımızı güçlendirmek adına çok önemli adımlar attı. Bir taraftan da bunu fırsat bilip fırsatçılığa dönüştüren ve bununla ilgili bir ekonomik darbe olan süreci de yönetmemiz gerekiyordu. Özellikle dün sayın bakanımızın başlatmış olduğu hem yapılması gerekenler yani yapısal reformlar çünkü hukuki olarak yapılması gereken reformlar var. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili, Hal Yasasıyla ilgili yapılması gerekenler var. Bir gözlem merkezi kurulup daha iyi bir denetim sistemi oluşması ile ilgili yapılması gerekenler var. Hükümetimiz ilgili bakanlıklarıyla ilgili koordinasyonu sağlıyor. Dün başka bir mesaj verildi. Dünkü mesajda özellikle makro dengedeki 81 milyonu ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelede yüzde 10 gibi gönüllü bir şekilde, ‘bu mücadelede bende varım’ demesi bizim için çok önemlidir. Dün o verilen mesajla çok hızlı bir şekilde ticaret odamızdan, esnaf odamızdan, birlik başkanımızdan tüm sektör temsilcilerimizden çok hızlı bir şekilde dönüş aldık. Enflasyon ile mücadelede gönüllü bir şekilde her alanda ‘bende varım’ demeniz aslında bu şehirde pahalılıkla ilgili yapılan mücadelede de büyük bir başlangıç olacak. Çünkü daha önce ticaret odamızla da bunu konuştuk. Bu işin eğitim ve denetim boyutunda her noktasında çalışıyoruz. Her şey vicdanda başlıyor her şey gönülde başlıyor. Bu duruşu gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Açıklamanın ardından indirim yapmak isteyen işyerlerine dağıtılacak afişler tanıtıldı.

