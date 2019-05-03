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Gaziantep'ten nisan ayında rekor ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 22,2 artışla 687 milyon 627 bin dolar olarak gerçekleşti - GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantep nisan ayında aylık bazda rekor ihracatla Ankara'yı geride bırakarak 5. sırada yer aldı" - "Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın mücadelesi takdire şayandır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 22,2 artışla 687 milyon 627 bin dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep’in nisan ayında yüzde 22,2 oranında ihracat artışıyla aylık bazda rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Gaziantep’in geçen yıl 562 milyon 508 bin dolar olan nisan ayı ihracatının yüzde 22,2 artışla 687 milyon 627 bin dolara ulaştığını ifade eden Ünverdi, ilk dört aylık dönemde ise geçen yıl 2 milyar 244 milyon 234 bin dolar olan Gaziantep ihracatının, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 11,7 artışla 2 milyar 507 milyon 449 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, nisanda Türkiye’den yapılan ihracatın yüzde 5,38 arttığına işaret ederek, Gaziantep’in yüzde 22,2 ile Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat yapma başarısı gösterdiğini vurguladı.

Gaziantep’in nisan ayında gerçekleştirdiği ihracatla iller bazında 5. sıraya yükseldiğini dile getiren Ünverdi, "Gaziantep nisan ayında aylık bazda rekor ihracatla Ankara'yı geride bırakarak 5. sırada yer aldı. Bize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın mücadelesi takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep’in ilk 4 ayda ülke ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirerek, dış pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm güçlüklere rağmen 2019 yılına ihracatta çok şükür iyi başlamıştık ve iyi gidiyoruz. 2019 yılının ocak ayında 12,2, Şubat’ta yüzde 9,1, martta yüzde 8,3, nisan ayında ise yüzde 22,2 gibi rekor artış yaşadık. Gaziantep şartlar ne olursa olsun çıtayı yukarı taşımaya devam ediyor. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın vizyonu ve mücadelesi takdire şayandır. Böylesi bir dönemde üretmek, üretime yatırım yapmak, üreterek kazanmak alın teri ve yürek işidir. Ben bu yürekli camiayı canı gönülden kutluyorum. İş vermek, aş, ekmek olmak en başta bir maneviyat işidir. Ülkemiz üzerindeki baskıların hepimiz farkındayız. Dün katıldığımız TOBB Genel Kurulu’nda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun söylediği ve genel kurulun da sloganı olan ‘Birliğimiz daim, gündemimiz ekonomi olsun’ cümlesi aslında her şeyi anlatıyor. Toplum olarak kenetlenmeli, ekonomiye odaklanarak reel adımlar atmalıyız. Ekonomi yönetiminden de bu doğrultuda hızla yapısal reformlar bekliyoruz."

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