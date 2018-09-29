Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1 milyonuncu yolcuyu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1 milyon yolcu sınırını aştı. Hollanda'dan gelen şanslı yolcuya yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve havalimanı yönetiminin katıldığı törenle hediyeler verildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu yıl hizmet verdiği 1 milyonuncu yolcuyu düzenlenen törenle karşıladı.

Hollanda Eindhoven'dan Transavia Havayolları'na ait B737-800 uçakla Alanya'ya gelen yolcu Wim De Bruyn'a, TAV tarafından hediye çantası ve bir hafta konaklama, HAVAŞ tarafından VIP araçla otel-havalimanı transferi, ATÜ tarafından hediye çeki takdim edildi.

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı törende yaptığı konuşmada, 8 sene önce faaliyete başladıkları yıl 4 bin 736 yolcuya hizmet veren havalimanının, bugün ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aştığını bildirdi. Şirket olarak Gazipaşa-Alanya'nın potansiyeline inandıklarını ve potansiyeli hayata geçirmek için gerekli yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Aşıklı, "Tüm paydaşlarımızla bölgemizin tanıtımı için yoğun çaba gösteriyoruz, çabalarımızın neticelerini görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün havalimanımızdan, 20 havayolu 33 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. Aynı azimle çalışmalarımızı sürdürerek Gazipaşa ve Alanya bölgesinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunan ve 5 bin 662 uçuşa ev sahipliği yapan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, yılın 8 ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artışla 850 bin yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde dış hat yolcusu ise yüzde 99 artışla 452 bin oldu.

