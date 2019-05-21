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Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 7 yıl önce çekirdekten fide üretimiyle bölgedeki mango ağacı sayısı 5 bine yükseldi.

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 7 yıl önce çekirdekten fide üretimiyle bölgedeki mango ağacı sayısı 5 bine yükseldi.
Mango Meyve ve Fidancılık firması ortağı Mustafa Ezici, Gazipaşa'da kurdukları fidanlıkta, ortağı Veli Çelik ile beraber 7 yıl önce mango yetiştiriciliği üzerine ar-ge çalışması başlattıklarını söyledi. İstanbul'da mango ithal eden bir firmadan meyve çekirdeklerini temin ettiklerini belirten Ezici, fide üretiminde başarı sağlandığını, bugün ciddi miktarda mango fidesi üretimi ve satışı yaptıklarını kaydetti.
MANGO AĞACI 5 BİNE YÜKSELDİ
Ezici, Gazipaşa bölgesinde bugün 5 bin civarında mango ağacı bulunduğunu dile getirdi. Çiftçinin ürünü henüz yeni tanıdığını ve talebin artmasını beklediklerini söyleyen Ezici, “İnsanlar karlılığını görüp ekmek istiyor. Muzun 5 katı para kazandıran bir ürün. Marketlerde bugün kilosu ortalama 30-40 lira. Olgunlaşmış mangonun 300 gramı 16 liraya satılıyor" dedi.
AVRUPA VE RUSYA POTANSİYEL PAZAR
Mangonun ihracat boyutuna bakıldığında Avrupa'nın yılda 600 bin ton mango ithal ettiğine dikkat çeken Ezici, “Bunlar ham toplanıyor, 20 günde geliyor ve 20 gün satışı sürüyor. Bizde ise ağustos-aralık ayları arasında hasat olabilecek. Hem iç piyasada tüketilip ithalatı önlenecek, hem de Avrupa ve Rusya'ya pazarlayabileceğiz. 2 günde Avrupa'nın bütün şehirlerine ürün temin edilebilecek" diye konuştu.
AKDENİZ VE EGE'DE 350 METRE RAKIMIN ALTINDA YETİŞİYOR
Yıllık fide üretiminin 30 bin adet olduğunu kaydeden Ezici, fuarlardaki tanıtımlara büyük ilgi gösterildiğini, internet üzerinden de satış yaptıklarını söyledi. Marmaris, Kuşadası, Bodrum gibi birçok sahil kentinden talep aldıklarını belirten Ezici, “Urla'dan Samandağ'a kadar sahilde 350 metre rakıma kadar ve hava sıcaklığı eksilere düşmeyen yerlerde yetişiyor. Serada da açıkta da olabiliyor" dedi.
10 DÖNÜME 400 MANGO FİDANI
10 dönüm araziye 400 mango fidanı dikilebildiğini anlatan Ezici, “5-6 yaşa geldiğinde bu ağaçlardan 30 ton ürün alınabilir. Bu da yaklaşık 150 bin euro gelir demek. Bu çok ciddi bir kazanç. Akdeniz, Ege sahillerinde çiftçi portakal, nar veya narenciye üretimi yapıyor ama para kazanamıyor. Mangonun muzdan 5 kat, narenciyeden 10 kat daha yüksek getirisi var" diye konuştu.
3 YAŞINDAN İTİBAREN MEYVE VERİYOR, 300 YIL YAŞIYOR
Dünyadaki toplam mango üretiminin 46 milyon ton olduğunu, muzdan sonra en çok tüketilen tropik meyve olduğunu kaydeden Ezici, firma olarak ellerinde 1, 2 ve 3 yaşlarında fideler bulunduğunu, 3 yaşında ekilen bir fidenin ilk yıldan meyve vermeye başladığını dile getirdi. Bundan çiftçinin çok güzel para kazabileceğini belirten Ezici, “Bunun garantisini veririz. Mango yaklaşık 300 yıl yaşayan bir ağaç. 15-20 metre boya kadar çıkabiliyor ve çok ciddi meyve veriyor" dedi.
OTELLER VE YAZLIKÇILARA ÇAĞRI
Ezici, Bodrum, Marmaris, Datça, Antalya gibi Akdeniz ve Ege sahillerindeki yazlıkçılar ve otellerin bahçelerine mango dikimi yapılabileceğini söyledi. Mustafa Ezici, otellerin özellikle turistlerin ilgisini çekmek için mango ve diğer tropik meyve türlerinden bahçeler oluşturabileceğini ve dalından tropik meyve ikramının turistlerin ilgisini çekebileceğini anlattı.
ORMAN ARAZİLERİNE İZİN VERİLMELİ
Gazipaşa bölgesinde bugün mango, litchi, papaya, pitaya, passiflora, longan, guava gibi 27 tür tropik meyve yetiştirilebildiğine dikkat çeken Mustafa Ezici, “Mango üretimi ve diğer tropik meyve türleri için devletin orman arazilerinde üretim izni vermesi gerekiyor. Bugün Paris'te bir manavda yaklaşık 13 euro'ya satılıyor, 85 lira. Uçak meyvesi diyorlar buna ödenen rakam yaklaşık 1.2 milyar euro. Türkiye bu konuda daha iyi sonuçlar alabilir. Çünkü dünyada üretimin olmadığı dönemde Türkiye'de üretim olabilecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

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