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Gazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde muz ve avokadonun ardından en fazla üretimi yapılan mango meyvelerinin hasadı başladı.

Gazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde muz ve avokadonun ardından en fazla üretimi yapılan mango meyvelerinin hasadı başladı. Mango üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol (59) bahçesinde 25 mango ağacı olduğunu, hasat ettikleri mangoların tanesinin iriliğine göre 5 liradan 8 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.
Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, diğer tropikal meyveler ise anlaşmalı şekilde büyük marketlerde tane hesabı satılıyor.
AĞAÇ BAŞI 1500 MEYVE
Tropikal ürünlerden mango bölgede 15 dönüm açık, 4 dönüm örtüaltı olmak üzere toplam 19 dönüm alanda üretiliyor. Dönüme 40 adet ekilen mango ağaçları 3'üncü yılında meyve vermeye başlıyor. Ağaçlar yaşlarına göre 150 ile 1500 meyve verebiliyor.
'3 YILDA MEYVE VERMEYE BAŞLADI'
Mango üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol, "6 yıl önce değişik tropikal meyveler ekmeye karar verdik. Mangonun çok verimli ve çok gelir getirici bir meyve olduğunu düşündük ve bahçemize 25 tane ektik. 3 yılda meyve vermeye başladı. Şu anda meyveler olgunlaşmaya başladı. Pazarı var. Meyvelerin tanesini 5 ve 8 lira arasında satabiliyoruz. İstanbul ve marketlere de satabiliyoruz" dedi.
'50- 60 BİN LİRA DÖNÜM BAŞI GELİR ELDE EDİLİYOR'
Mangonun ağustos ve eylül döneminde hasat edildiğini anlatan İzzet Akyol, "Uzun süre mango beklemiyoruz. Fazla zirai ilaç istemeyen meyve cinsi. Bu tropikal bitkiler fazla ilaç istemiyor. Bunun dışında başka tropikal ürünlerimiz de var ama en gelir getiricisi bu meyvemiz. Bir ağacımız geçen yıl 350 meyve verdi. 50'sini kendimiz tükettik ve çekirdeklerinden fidan yaptık. Ortalama 5 liradan verdik, bir ağaçtan 1500 lira kazandık. Dönüme yaklaşık 40 mango ağacı ekiliyor. 50- 60 bin lira dönüm başı gelir elde ediliyor" diye konuştu.
PAPAYA DA ÜRETİLİYOR
Bahçesinde papaya ağacı da bulunduğunu anlatan İzzet Akyol, 'ağaç kavunu' olarak adlandırdıkları bu meyvenin tat olarak da kavuna benzediğini aktardı. Çok verimli bir ürün olduğunu kaydeden İzzet Akyol, papayanın tanesinin 10- 15 liraya alıcı bulduğunu belirtti.
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de mango meyvelerinin hasadına başlandığını belirterek, "Her türlü meyvenin yetişebileceği Gazipaşa'da mango ve diğer tropikal meyveler iklime uyum sağlayarak verimli şekilde meyve veriyor. Gazipaşa'da değişik tropikal türler çiftçilerimiz tarafından daha çok çeşit ve bahçeleşmeye giderek yetiştirilmeli. Bizler de Ziraat Odası olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyorGazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyorGazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyorGazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyor

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