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Gazprom, Avrupa'da rekor hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Gazprom Başkanı Aleksey Miller: - "2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, 2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Miller, Gazprom’un St. Petersburg kentinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’ya 2018’in ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 6’lık artışla 101 milyar metreküp doğalgaz sağladıklarını söyledi.

Avrupa’nın, Rus gazına talebine yönelik eğiliminin olumlu yönde seyretmesi halinde 2018'de rekor bir seviyeye ulaşacaklarına işaret eden Miller, “2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. Gazprom, Avrupa'ya geçen yıl 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gazprom rusya

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