FİNANS

Gazprom, Ukrayna ile doğal gaz sözleşmesini uzatmak istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller: - "(Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı) Bu anlaşma 31 Aralık 2019’da sona eriyor ve Gazprom mevcut anlaşmayı uzatmaya hazır”

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile bu yılın sonunda sona erecek doğal gaz sevkiyat anlaşmasını uzatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Miller, başkent Moskova’da Başbakan Dimitriy Medvedev ve bazı Ukraynalı siyasetçilerle ile bir araya geldi.

Gazprom’un Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal gaz sevk etmesine olanak sağlayan anlaşmayı anımsatan Miller, “Bu anlaşma 31 Aralık 2019’da sona eriyor ve Gazprom mevcut anlaşmayı uzatmaya hazır.” dedi.

Ukrayna’ya yönelik doğal gaz ihracatını da müzakere etmeye hazır olduklarını belirten Miller, “Elbette Ukrayna’ya sevk edilecek doğal gazın fiyatını konuşmak için erken. Ancak yeni bir sözleşmede Ukraynalı son tüketiciler için fiyatların, günümüz fiyatlarından yüzde 25 daha ucuz olacağına emin olabilirsiniz.” diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ TartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji Gazprom rusya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.