FİNANS

Gazprom'dan Avrupa'ya 200 milyar metreküplük ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 19:15 | Son Güncelleme

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev: - "Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldık. Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz"

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldıklarını belirterek “Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Medvedev, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Çin’e doğal gaz ihracatıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Sibirya’nın Gücü adlı boru hattı projesinin batı rotasıyla ilgili görüşmelerin, belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini anlatan Medvedev, “Çin’e Sibirya’nın Gücü projesinin batı rotasından doğal gaz ihracatıyla ilgili istişareler en yakın sürede başlayacak. Bu konuda gereken irade siyasetin en üst seviyesi tarafından gösterildi.” diye konuştu.

Avrupa’ya yönelik doğal gaz ihracatında da artış beklendiğine işaret eden Medvedev, “Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldık. Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom’un inşasına devam ettiği Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru hattı projesinin doğu rotasıyla Çin’in iç pazarına yönelik yıllık 38 milyar metreküplük doğal gaz ihracatı hedefleniyor.

Projede “batı rotası” olarak adlandırılan boru hattıyla ise Çin’in batısına yıllık 30 milyar metreküplük doğal gaz ihracı planlanıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmişti.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı
Otogaza gece yarısından itibaren indirim!Otogaza gece yarısından itibaren indirim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Çin doğal gaz enerji Gazprom rusya

En Çok Okunan Haberler

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.