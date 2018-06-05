Gazprom'un Hollanda'daki varlıklarına el konuldu

Hollanda mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un Hollanda'daki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom’un Hollanda'daki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Gazprom'un Hollanda'da bulunan alt şirketlerinin kararın uygulanmasına itiraz ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Buna rağmen karar uygulanacak. Naftogaz, tahkim kararının yerine getirilmesi ve Gazprom'dan tazminatın alınabilmesi için tüm yasal yolları kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada ise konunun incelendiği ancak şu ana kadar süreç hakkında Gazprom'a ulaşan resmi bir bilginin bulunmadığı bildirildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Gazprom'un Amsterdam’da, Gazprom Finance BV, Gazprom EP International BV, Gazprom Sakhalin Holdings BV, South Stream Transport BV, Gazprom Gerosgaz Holdings BV, Gazprom Holding Co-Operatie UA, Blue Stream Pipeline Company BV adlı alt şirketlerinin ofisleri bulunuyor.

