FİNANS

Gazprom'un Hollanda'daki varlıklarına el konuldu

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan 2,56 milyar dolarlık tahkim kararı sonrasında Hollanda mahkemesi, Gazprom'un Hollanda'daki varlıklarına el koydu

Hollanda mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un Hollanda'daki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom’un Hollanda'daki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Gazprom'un Hollanda'da bulunan alt şirketlerinin kararın uygulanmasına itiraz ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Buna rağmen karar uygulanacak. Naftogaz, tahkim kararının yerine getirilmesi ve Gazprom'dan tazminatın alınabilmesi için tüm yasal yolları kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada ise konunun incelendiği ancak şu ana kadar süreç hakkında Gazprom'a ulaşan resmi bir bilginin bulunmadığı bildirildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Gazprom'un Amsterdam’da, Gazprom Finance BV, Gazprom EP International BV, Gazprom Sakhalin Holdings BV, South Stream Transport BV, Gazprom Gerosgaz Holdings BV, Gazprom Holding Co-Operatie UA, Blue Stream Pipeline Company BV adlı alt şirketlerinin ofisleri bulunuyor.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktikHamile leopardan inanılmaz taktik
PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolarPKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gazprom Naftogaz Tahkim

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.