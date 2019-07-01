FİNANS

"Gazze'de ekonomik ve sosyal durum kötüye gidiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 00:56 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Direktörü Mathias Shamali, İsrail ablukasının sürmesinin Gazze'de işsizliği gittikçe artırdığını ve ekonomiyi çöküş noktasına getirdiğini belirtti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, Gazze Şeridi'nde ekonomik ve sosyal durumun kötüye gittiğini söyledi.

Gazze'deki sivil toplum kuruluşlarından (STK) biri olan Basın Evi Kurumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Shamali, İsrail ablukasının sürmesinin Gazze'de işsizliği gittikçe artırdığını ve ekonomiyi çöküş noktasına getirdiğini belirtti.

Shamali, Gazze'deki 28'den fazla sağlık merkezinde depresyon, intihar ve uyuşturucu kullanımına ilişkin vakalarda artış kaydedildiğine dikkati çekti.

Filistin İstatistik Merkezi ve bazı STK'lerin verilerini paylaşan Shamali, Gazze'de ekonomik ve sosyal durumun daha da kötüye gittiğini belirterek kentte işsizlik oranının yüzde 52'ye yükseldiğini, yoksulluğun yüzde 80'i geçtiğini kaydetti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) Aralık 2018'de yayımladığı raporundan alıntılar yapan Shamali, Gazze halkının yüzde 70'inin gıda güvenliğinden yoksun olduğunu vurguladı.

Shamali, Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 7 bini gerçek mermiyle, toplam 31 bin kişinin yaralanması ve 13'ü UNRWA okullarında öğrenim gören öğrenciler olmak üzere toplam 200 kişinin ölmesine dünya devletlerinin duyarsız kalmasını kınadı.

UNRWA'nın mali krizine ilişkin konuşan Shamali, "Kuruma ödenen ve ödenme vaadinde bulunulan miktar toplam 600 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yıllık bütçenin yarısı demek" dedi.

Shamali, ABD'nin UNRWA'ya yıllık verdiği 360 milyon dolardan geçen yıl yalnızca 60 milyon dolar ödediğini belirterek yaşanan mali kriz nedeniyle ödemelerde kısıntıya gittiklerini ve 92 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını aktardı.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Domates üreticileri, fiyattan dertliDomates üreticileri, fiyattan dertli
Bursa'da mesleki eğitim seferberliğiBursa'da mesleki eğitim seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

Dikkat! Başvuru için yarın son gün

Dikkat! Başvuru için yarın son gün

Japonlar hayran kaldı! İhraç edilecek

Japonlar hayran kaldı! İhraç edilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.