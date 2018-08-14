FİNANS

Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de kişi başına düşen günlük gelir 2 dolar iken yoksulluk da yüzde 85'e yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelir 2 dolar iken yoksulluk da yüzde 85'e yükselmiş durumda.

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelirin 2 dolar olduğunu belirtti.

İsrail'in ablukayı daha da sertleştirmesi ve Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i 36 gündür neredeyse tamamen kapalı tutması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir çok kalemin bölgeye giremediğini, buna bağlı olarak işletmelerin kapandığı ve yüzlerce kişinin işsiz kaldığını aktaran Hudari, tüm bu olumsuz gelişmeler neticesinde Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranının yüzde 85'e yükseldiğini ifade etti.

Kurban Bayramı ve yeni eğitim döneminin yaklaşmasına rağmen 100 milyon dolarlık malzeme taşıyan tırların İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye giriş yapamadığını ve bu durumun büyük maddi kayıplara yok açtığını kaydeden Hudari, ticari sınırların kapatılması ve abluka neticesinde Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani durumun tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı.

İsrail yönetimi Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i geçen ay ilaç ve gıda girişi hariç neredeyse tamamen kapatmıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İsrail yoksulluk

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