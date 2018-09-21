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Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşleri başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bugün burada deneme sürüşlerine başladık. Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi, hizmeti, demir yolunu İstanbulluların hizmetine sunacağız" - "Projemizdeki gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir" - "(Projenin açılmasıyla) Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecektir" - "(Projemiz ile) Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacaktır" - "Banliyö hattı, tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesi ile günde 1 milyon 200 bin İstanbulluya Boğaz'ın iki yakası arasında hizmet edecektir"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşlerine başladıklarını belirterek, "Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi, hizmeti, demir yolunu İstanbulluların hizmetine sunacağız." dedi.

Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın katılımıyla başladı.

Turhan, Pendik istasyonunda katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen brifingde yetkililerden bilgi aldı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra hattın deneme sürüşüne katılan Turhan, makinist koltuğuna oturdu. Maltepe istasyonunda yer alan Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Turhan, burada vatmanlara yönelik düzenlenen simülasyon eğitimine katıldı.

Turhan, Feneryolu durağında gazetecilere açıklamalar yaptı. Gebze-Pendik-Sirkeci-Halkalı Demiryolu Projesi'nin şantiyesinde çalışmaları incelediklerini ifade eden Turhan, İstanbul'un banliyö sisteminde önem arz eden bu güzergahta iyileştirmelerin tüm hızıyla devam ettiğini, yeni hat, istasyon ve sanat yapıları işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Turhan, Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 banliyö hatlarının istasyonlarının tamamlandığını, sinyalizasyon sistemlerinin tesisinin sürdüğünü bildirdi.

"Projemizdeki gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir" diyen Turhan, banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arasında 3 hat olacak şekilde demir yolu teşkil edileceğini söyledi.

Turhan, "İki hat üzerinde kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. Üçüncü hat üzerinde ise şehirler arası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir." dedi.

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- "Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek"

Cahit Turhan, hattın hizmete girmesiyle Üsküdar-Sirkeci arasının 4 dakikada aşılabileceğini belirterek, "Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecektir." diye konuştu.

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı trenin durabileceğini bildiren Turhan, yük trenlerinin ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacağını, gece saatlerinde ise Boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında taşımacılık hizmeti yapabileceğini söyledi.

Turhan, yüksek hızlı trenin Haydarpaşa bağlantısının bu projeye dahil edildiğini, 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planladıklarını aktardı. Turhan, bölgedeki arkeolojik kazıların da ilgili kurulların denetiminde sürdüğünü bildirdi.

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- "Proje tutarı 1,4 milyar avronun 843 milyon avrosu ödendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, banliyö hattı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Asya yakasında Ayrılıkçeşme'den Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 kilometredir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası yaklaşık 19,5 kilometredir. Mevcut 2 hatlı demir yolu sistemi yerine 3 hatlı demir yolu sistemi teşkil edilecektir. Yine 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız. Proje kapsamında 182 adet sanat yapısı, eski eserler, korunacak olan yapılar da dahil, inşa edilmiştir. Projemizin maliyeti yaklaşık 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 avrodur. Bugüne kadar projede 843 milyon 368 bin 670 avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır."

Turhan, projenin bütün olarak hizmete girmesiyle 96 bin aracın taşıyacağı yolcunun bu sistemle taşınabileceğini aktardı.

Proje ile ayrıca Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu ulaşımının tesis edileceğini vurgulayan Turhan, "Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacaktır. Banliyö hattı, tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesi ile günde 1 milyon 200 bin İstanbulluya Boğaz'ın iki yakası arasında hizmet edecektir." şeklinde konuştu.

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- "Yüksek hızlı tren Haydarpaşa'ya kadar uzanacak"

Cahit Turhan, projede yaşanan sıkıntı ve aksamalara değinirken, şunları kaydetti:

"Bugün burada deneme sürüşlerine başladık. Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi, hizmeti, demir yolunu İstanbulluların hizmetine sunacağız. Ayrıca, yüksek hızlı tren hattı şu anda İstanbul-Ankara arasında Pendik'e kadar çalışıyor. Burada da İstanbul'da önce Ayrılıkçeşme'ye, sonra Haydarpaşa'ya kadar yüksek hızlı tren hizmeti verilecek."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye ciddi destek verdiğini ifade eden Turhan, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

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