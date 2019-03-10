Gebze-Halkalı demir yolu hattı 12 Mart’ta açılacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, "İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi." diye konuştu.

Turhan, hattın 12 Mart’ta hizmete gireceğini ifade ederek, "Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.