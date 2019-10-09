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Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 3 ülkede OSB işletecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Kazakistan, Tataristan ve Özbekistan'da OSB kurulması için sözleşmeler imzalandığını, Sırbistan, Amerika ve Umman'da ise görüşme aşamasında olduklarını söyledi.

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Kazakistan, Tataristan ve Özbekistan'da OSB kurulması için sözleşmeler imzalandığını, Sırbistan, Amerika ve Umman'da ise görüşme aşamasında olduklarını söyledi. Yıldırım, "Arsa, altyapı ve üst yapı yatırım bedelleri, söz konusu ülkeler tarafından karşılanacak, biz işletmeciliğini yapacağız. OSB yatırımları 5 milyon metrekare ve üzerini kapsayacak" dedi.

Gebze OSB, 20 ülkede organize sanayi bölgesi kurulmasını planlıyor. Konu hakkında konuşan Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, 4 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Kazakistan, Tataristan ve Özbekistan’da organize sanayi bölgesi kurulması için sözleşmelerin imzalandığını belirterek, Sırbistan, Amerika ve Umman'da ise görüşme aşamasında olduğunu söyledi. Projenin detaylarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gebze Organize Sanayi Bölgesi modelini dünyaya yaymak ve ihracat geliri sağlamak amacıyla başlattığımız bu çalışmalar kapsamında ilk etapta 6 ülkede 2023'e kadar ise 20 ülkede organize sanayi bölgeleri kuracağız. Arsa, altyapı ve üst yapı yatırım bedelleri, söz konusu ülkeler tarafından karşılanacak, biz işletmeciliğini yapacağız. Yıllık 100 milyon dolar gelir elde edeceğiz. OSB yatırımları 5 milyon metrekare ve üzerini kapsayacak."

GOSB’UN YILLIK CİROSU 29 MİLYAR DOLAR

Yıldırım, GOSB'de 189 fabrikanın faaliyet gösterdiğini belirterek, "Doluluk oranımız yüzde 100'dür. Bu fabrikaların yüzde 30'u yabancı yatırımcılardan oluşmaktadır. Bölgemizdeki istihdam rakamı ise 27 bindir. GOSB olarak yıllık 8,8 milyar dolar ihracat ve 29 milyar dolar ciro gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 12, ikinci 500 sanayi kuruluşu içerisinde 15 firma GOSB'de üretim yapmaktadır" diye konuştu.

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