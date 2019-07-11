FİNANS

Geç hasat kirazının yüzde 90'ı ihracata gidiyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Toroslar'ın eteklerindeki Konya'nın Hadim ilçesinde yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor - Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol İşcan: - "Bu sene rekolte geçen yıllara göre çok iyi. Kiraz, geçen yıllarda 2 liradan 4 liraya kadar alıcı bulurken, bu yıl 4 liradan başlayıp 8 liraya kadar tırmandı"

ABDULLAH COŞKUN - Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen "Ziraat 900" ve "Salihli" cinsi kirazların yaklaşık yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

Toroslar'ın eteğindeki Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk Kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadına başlandı.

Bu yıl rekoltenin 20 bin ton civarında olması beklenen kirazın yurt dışı yolcuğu, bahçede başlıyor. İhracata yönelik yetiştirilen, raf ömrü uzun, yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor.

Yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı ise Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

- İlçede 30 bin dekar alanda üretiliyor

Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 30 bin dekar alanda kiraz üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hasada geç başlandığını anlatan İşcan, rekoltenin geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

- 18 bin ton üretim bekleniyor

İlçede yetiştirilen kirazın büyük kısmının ihracata gittiğini anlatan İşcan, "Kirazımız, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine kadar ihracatımız var." dedi.

İşcan, bu yıl yaklaşık 18 bin ton civarında kiraz üretiminin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde kiraz yetiştiriciliği 700 rakımdan, bin 800 rakıma kadar yapılabiliyor. ilçemizde üretilen kirazın yüzde 90'lık kısmı da 'Ziraat 900' cinsi kiraz. Bu sene rekolte geçen yıllara göre çok iyi. Kiraz, geçen yıllarda 2 liradan 4 liraya kadar alıcı bulurken, bu yıl 4 liradan başlayıp 8 liraya kadar tırmandı. Fiyatların artmasında, iklimin güzel gitmesi ve doğal afetlerin olmaması etkili oldu. Üreticiler, verimden ve fiyatlardan memnun."

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kiraz Konya

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.