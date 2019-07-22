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Gece sulamasıyla suda tasarruf, üründe verim artışı sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 2014 yılında başlanan "Harran Ovası'nda Gece Sulama Projesi" kapsamında gece sulaması yapılan tarlalarda suda tasarruf, üründe ise verim artışı gerçekleşti - Gece sulaması sayesinde en yüksek verim artışı yüzde 50 ile pamukta yaşandı - Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça: - "Cullap bölgesinde yaptığımız denemelerde verim pamukta dekarda 500 kilogramdan 750 kilograma kadar çıktı. Genel üretimde ise ortalama yüzde 15 artış yaşandı"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 2014 yılında başlatılan "Harran Ovası'nda Gece Sulama Projesi" ile özellikle pamuk gibi ürünlerin veriminde ciddi artış, su sarfiyatında ise tasarruf sağlandı.

Harran Ovası’nda, Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Türkiye tarafından başlatılan, Harran Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Cullap Sulama Birliği Başkanlığının desteklediği proje kapsamında, çiftçilere uzmanlar nezaretinde gece sulamasının önemi anlatıldı. 50 çiftçinin pamuk ektiği 5 bin dekarlık arazide gece sulaması uygulaması yapıldı.

Proje kapsamında ekilen arazilerde 2018 yılında 2 milyar litreden fazla su tasarrufu sağlandı. Gündüzleri ortalama 14 saat süren sulama, gece sulamasıyla 10 saate indi. Bir sezonda gündüzleri 13 sulama yapılırken, bu rakam gece sulamasıyla 8’e indi.

Gece sulaması sayesinde en yüksek verim artışı yüzde 50 ile pamukta yaşandı.

- "Bitkiler suyu gece daha iyi alıyor"

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece sulamasıyla hem topraklardaki suyun bitkiler tarafından alınmasını arttırdıklarını, hem de daha az su kullanımını sağladıklarını söyledi.

Amaçlarının özel sektör, bilim dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üreticiyle birlikte, kaliteli ve doğaya zarar vermeyen bir üretim modeli geliştirmek olduğunu anlatan Akça, şöyle konuştu:

"Projeyle yılda 2 milyon metreküp kadar su tasarrufu sağlandı. Sürekli çiftçilerimizle beraberiz. Çiftçilerimiz daha önce 12 sulama yapıyorduk, arazilerde yaptığımız ölçümlerle bunu 8 ve daha altına düşürdük. İsteğimiz bunun tüm ovaya yayılmasıdır. Cullap bölgesinde yaptığımız denemelerde verim pamukta dekarda 500 kilogramdan 750 kilograma kadar çıktı. Genel üretimde ise ortalama yüzde 15 artış yaşandı. Çiftçilerimiz ve özel sektör her türlü desteği sağlıyor. Bu destek sürdükçe alanı daha da genişleterek daha farklı yerlerde de çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz."

Söz konusu projeyi Suruç'ta uyguladıklarını ve benzer sonuçlar aldıklarını belirten Akça, "Çiftçilerimizi tarlalarında, muhtarlıklarda ziyaret ederek uzmanlarla beraber eğitimler veriyoruz. Tarla nemini ölçen cihazlar yerleştirdik. Her hasat sonrası da ürün ölçümü yaptık. 4 yılın sonunda projenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Su sıkıntısı yaşanmayacak"

Cullap Sulama Birliği Başkanı Mustafa Bayramoğlu da gece sulamasının önemine değinerek, suyun dünya genelinde çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gece sulamasıyla çiftçilerin verim artışı sağlamasının yanında su sıkıntısı da yaşamayacaklarını vurgulayan Bayramoğlu, birlik olarak projeye destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çiftçilerden Samet Turan ise 4 yıl önce düzenlenen bir su paneline katıldığını ve su tasarrufuyla ilgili bilgiler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarlamın büyük bir bölümünü gece, bir kısmını ise gündüz suladım ve aradaki farkı gördüm. Bildiğiniz gibi bölgemiz çok sıcak bu nedenle gündüz 45 derece sıcakta çalışmaktansa gece çalışmak hem bitki hem bizim için çok daha iyi oluyor. Gece sulamasıyla hem verim arttı hem de suda tasarruf oldu. Hasat döneminde gece sulamasıyla alınan ürün ile gündüz sulanan ürünü karşılaştıracağız. Ben gece sulamasından çok karlı çıktım, tüm çiftçilerimize tavsiye ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gece pamuk Sulama Şanılurfa tarla ürün

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