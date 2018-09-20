Geçici gelirle kalıcı harcama yapılmayacak

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak.

YEP'te (2019-2021) kamu maliyesine ilişkin uygulanacak politika ve tedbirlere yer verildi.

Buna göre, mali disiplin, YEP'te dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Yapılacak tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hale gelmesi Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi tarafından sağlanacak.

Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması olacak.

Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilecek. Söz konusu teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçeyle uyumluluğu sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak. Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek. KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak.