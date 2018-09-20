FİNANS

Geçici gelirle kalıcı harcama yapılmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'na göre, süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama yapılmayacak - Lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesine gidilecek - İmar planı revizyonlarıyla oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak - Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak, yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak.

YEP'te (2019-2021) kamu maliyesine ilişkin uygulanacak politika ve tedbirlere yer verildi.

Buna göre, mali disiplin, YEP'te dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Yapılacak tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hale gelmesi Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi tarafından sağlanacak.

Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması olacak.

Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilecek. Söz konusu teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçeyle uyumluluğu sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak. Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek. KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Döner sermayeli işletmelerin bütçe disiplini içerisinde açık, şeffaf ve hesap verebilir bir idari ve mali yapıda çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecek.

- Vergi istisnaları kaldırılacak

Vergi tabanını genişletme ve vergide adaleti pekiştirme amacıyla etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek. Vergi Veri Analiz Merkezi kurulmasıyla tahsilatta etkinliğin artırılması ve vergide kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak.

Mükellef Hizmetleri Merkezi'nin etkinleştirilmesi, uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesiyle tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutmasıyla vergiye gönüllü uyum artırılacak.

Lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak.

Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek.

- Emlak vergileri gerçek değerden alınacak

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek. İmar planı revizyonlarıyla oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak.

Kamu özel iş birliği uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak. Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
kamu maliyesi Yeni Ekonomik Program YEP

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