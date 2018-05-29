FİNANS

Geçici ithal edilen kara taşıtları düzenlemesinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet edenler, ikamet yerleri dışındaki birlik ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını Türkiye'ye getirebilecek

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet edenler, yaşadıkları yerlerin dışında söz konusu birlik ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da Türkiye'ye getirebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ülkelerinde ikamet edenler, ikamet yerleri dışındaki Birlik ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da Türkiye'ye getirebilecekler.

Çalışma veya öğrenim amacıyla gelen yabancılar da tescil tarihine bakılmaksızın taşıtları kullanabilecek.

Geçici olarak yurt dışına taşıtsız çıkan kişilerin pasaport işlemleri sırasında mağduriyet yaşanmaması için daha önce getirecekleri aracı gümrük idaresine bildirmeleri gerekecek.

Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan yabancı firma ortağı, geçici plakalı araç getirebilecek. Tüzel kişiliklere ait yabancı plakalı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin ülkemizde kalabilecekleri süre 30 gün olacak.

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Anahtar Kelimeler:
geçici ithal edilen kara taşıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi gazete

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