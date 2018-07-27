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"Geçici KDV indirimlerinin devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: (1) - "Dönem dönem geçici KDV indirimleri gündeme geldi. Konjonktüre ve alınan neticelere bağlı olarak bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" - "(Andrew Craig Brunson davası) Türk yargısı, yargılanan kişinin sağlık durumunu dikkate alarak, ev hapsine alarak burada iyi niyetli bir adım attı, beklentimiz ABD'nin de atılan bu adımı aklı selimle takip etmesi" - "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak" - "(KDV iadesi) İş dünyası olarak nakden iadesi talebinde olmamamız gerektiğini düşünüyoruz, daha basit ve sonuç odaklı bir mahsuplaşma önerimiz var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Dönem dönem geçici KDV indirimleri gündeme geldi. Konjonktüre ve alınan neticelere bağlı olarak bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Masası'na konuk oldu.

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasına ilişkin değerlendirme yapan Avdagiç, Türkiye'deki yargının kararlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Avdagiç, şu an ABD'nin ortaya koyduğu tavrın, ABD-Türkiye ikili ilişkilerine fayda sağlamayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu sıkıntılı ve her iki tarafın da menfaatine olmayan bir süreç olarak görüyoruz. Türk yargısı, yargılanan kişinin sağlık durumunu dikkate alarak, ev hapsine alarak burada iyi niyetli bir adım attı. Bundan sonra bu şekilde devam edecek.

Bizim beklentimiz ABD'nin de atılan bu adımı aklıselimle takip etmesi ve Türk yargısının yapacağı yargılama sonuçlarına itibar etmesi. Önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan ekonomik ambargo süreçlerinin mantıklı ve makul olmayacağını, aklıselimin galip gelerek bunların nihai uygulamaya geçmeyeceğinin beklentisi içindeyiz."

- "Yeni sistemle birlikte sadeleştirme, verimlilik ve öngörülebilirlik gündeme gelecek"

24 Haziran seçimleriyle uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomi tarafında yaşanacak gelişmelere dikkati çeken Avdagiç, yeni sistemle birlikte bir sadeleştirme, verimlilik ve öngörülebilirliğin gündeme geleceğini aktardı.

Avdagiç, devletin tüm kademelerinde sadeleştirme olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bakanlık sayısı azaldı, aradaki kademeler azaldı, Cumhurbaşkanı, Bakan, Bakan Yardımcıları ve doğrudan ilgili birimler şeklinde kısa bir yol var. Bizim de bu mekanizmaya ulaşmamız, ulaştığımız kişilerin bunu yukarı doğru taşıması, karar alma sürecinde uygulamaların tabana dönmesi anlamında avantajlı bir döneme girdik. Bu sistem, yine devlet sisteminin çok daha verimli ve efektif çalışması anlamında ciddi fayda getirecek.

Özellikle bugün hızlanan bir yapıda ekonomik faaliyetler sürdürülüyor, burada işini hızlı, efektif ve sonuç odaklı yapan ülkeler, şirketler ve kurumlar öne çıkıyor. Yeni sistemin Türkiye'ye verimlilik anlamında ciddi katkı sağlayacağını bekliyoruz, bunun olumlu emarelerini şimdiden görüyoruz, artarak devam edeceğini düşüyoruz."

- "Yeni sistemle birlikte öngörülebilirlik anlamında da daha iyi bir noktaya gidilecek"

Yeni sistemle birlikte öngörülebilirlik anlamında da daha iyi bir noktaya gidileceğine işaret eden Avdagiç, sistemin önümüzdeki dönemin ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif işlemesi anlamında katkı sağlayacağını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, öncelikle kendileri ile ilgili bakanlıklara atanan bakanların çok ciddi özel sektör geçmişi olan kişilerden seçildiğine dikkati çekerek, bunun kendileri için çok büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Piramitin en tepesindeki insanların iş dünyasını anlayacak derinlikte olduklarının kendileri için önemli olduğunu belirten Avdagiç, iş dünyası olarak kısa vadede hızlıca atılması gereken ve orta-uzun vadede atılması gereken adımlar konusunda beklentileri olduğunu anlattı.

Avdagiç, şu an piyasada finansmanın maliyeti ve finansmana erişim ile ilgili biraz daha sıkı bir durumun içinde olduklarını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla ilgili bir takım basit, sonuç odaklı önerilerimiz var. En somut olanlarından biri, KDV iadesi ile ilgili konu. Daha önce KDV iadelerinin nakden ödenmesi gündeme gelmişti ama bu geri çekildi. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürden dolayı, iş dünyası olarak nakden iadesi talebinde olmamamız gerektiğini düşünüyoruz.

Burada daha basit ve sonuç odaklı bir önerimiz var, bir mahsuplaşma önerimiz var. KDV alacağı olan bir firmanın, diğer taraftan diğer devlet kurumlarına stopaj, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve diğer bir takım vergileri ödeme ile ilgili yükümlülükleri var. Buradan alacağını alamıyorken, dışarıdan finansman bularak devlete karşı mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Basit bir şey öneriyoruz, tamam bunu nakit olarak vermeyelim ama mahsuplaşma imkanını çok efektif, basit ve kolay şekilde devreye alalım, mahsuplaşmayı devreye sokalım."

- Otomotive sınırlı ÖTV indirimi önerisi

Avdagiç, KDV alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kullanılabilmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini belirterek, firmaların devletten çok ciddi KDV alacağının bulunduğunu, devletin bankadan kredi alırken bir takım teminatlar istediğini, firmaların KDV alacağını bankalara garanti olarak gösterilebilirse o firmaların finansmana daha uygun maliyetle ulaşmalarını sağlayacağını kaydetti.

Zorunlu bazı ürünler üzerindeki ÖTV ve KDV ile ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesinde fayda olduğunu ifade eden Avdagiç, şunları söyledi:

"Dönem dönem geçici KDV indirimleri gündeme geldi. Konjonktüre ve alınan neticelere bağlı olarak bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şu anda otomotiv sektöründe bir daralma var. İç pazardaki daralma sadece otomotiv sektörünü etkilemiyor.

Ona bağlı olan sigortacılık, servis gibi diğer sektörleri de etkiliyor. Burada da bir takım makul miktarda ve süreli iyileştirilmesi durumunda bu piyasanın da canlandırılabileceği ve bu konuda büyük resme baktığımızda vergi gelirlerinin artabileceğini öngörüyoruz."

- "Üreticiyi dışarıdaki ithalatçıya göre dezavantajlı hale getirmeyelim"

"Belli bir dönem bazı sektörlerde yapılan KDV indiriminin yeniden hayata geçmesini mi öneriyorsunuz?" soru üzerine Avdagiç, mevcutların devam etmesi ve yenilerin kısmen devreye girmesini önerdiğini aktardı.

Avdagiç, "Otomotivde yeni bir ÖTV indirimi mi bekliyorsunuz?" şeklindeki soruya ilişkin, "Otomotivde KDV indiriminden ziyade sınırlı bir ÖTV indirimi ile yürütülebilir. Beyaz eşya, mobilyada belli dönemlerde vergi indirimi devreye girmişti. Bunun sonucunda iç talepte bir artış oluşmuştu. İndirim bittikten sonra da çok keskin bir daralma yaşandı. Bu tekrar devreye girerse üreticiler hem iç hem de dış pazarda iyi bir rakam yakalasınlar ki rekabetlerine devam edebilsinler." dedi.

Yaptıkları bütün bu önerilerde devletin cebinden ortaya bir para koymadığına işaret eden Avdagiç, olası gelecek vergilerle ilgili devletin tasarrufta bulunmuş olduğunu dile getirdi.

KDV iadelerine ilişkin soru üzerine Avdagiç, bu yönde bir taleplerinin olmadığını belirterek, "KDV'nin nakden iadesini bir kenara koyalım. Orada devam eden belli süreçler var. Bizim gündeme getirmeye çalıştığımız, devlet büyüklerinden talebimiz, içerideki üreticiyi dışarıdaki ithalatçıya göre dezavantajlı hale getirmeyelim." dedi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans Masası İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç

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